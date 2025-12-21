Mbappé, un ancien dirigeant du PSG avait tout prédit

Directeur sportif du Paris Saint-Germain au moment de la signature de Kylian Mbappé, Antero Henrique n’est pas surpris par la trajectoire du Français. A l’époque, le dirigeant avait déjà perçu tout le potentiel du jeune attaquant arrivé en provenance de l’AS Monaco.

Le Paris Saint-Germain a beau écrire un beau message d’anniversaire, personne n’est dupe. Son histoire avec Kylian Mbappé s’est très mal terminée avec un dernier épisode pénible cette semaine. Comme on pouvait s’y attendre, le Conseil des pud’hommes a condamné le club francilien à verser 61 millions d’euros à son ancien attaquant. Un montant correspondant à des primes et salaires impayés pendant sa dernière saison dans la capitale.

Il était bien difficile d’imaginer un tel conflit lorsque les deux parties s’étaient réunies à l’été 2017. A l’époque, l’ex-directeur sportif parisien Antero Henrique prédisait déjà la gloire à sa jeune recrue. « A seulement 18 ans, c'était une personne très mature, sans parler de son potentiel unique, s’est souvenu le Portugais pendant son entretien avec Marca. Sa soif de victoire a aussi attiré mon attention. C’était un joueur avec une énergie palpitante. »

« Le football dépend du collectif, mais j'ai la certitude que Kylian sera dans le top mondial pendant de nombreuses années. Et s’il n’est pas numéro un, il sera numéro deux, mais il se battra toujours pour cela. A 18 ans, il avait déjà un esprit brillant et c’est la base de son succès. Il était sérieux et professionnel en dehors du terrain afin d’être le meilleur sur le terrain. S'il fera partie des plus grands joueurs de l'histoire une fois retraité ? Je pense que oui. Avec Pelé, les deux Ronaldo, Messi, Maradona, Eusébio, Figo… Il fera partie des grandes légendes de ce sport », a annoncé le directeur sportif de la Ligue qatarienne, alors que ses supérieurs sont probablement remontés contre le Merengue.