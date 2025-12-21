ICONSPORT_227934_0319
Mbappé avec le PSG

Mbappé, un ancien dirigeant du PSG avait tout prédit

PSG21 déc. , 14:30
parEric Bethsy
0
Directeur sportif du Paris Saint-Germain au moment de la signature de Kylian Mbappé, Antero Henrique n’est pas surpris par la trajectoire du Français. A l’époque, le dirigeant avait déjà perçu tout le potentiel du jeune attaquant arrivé en provenance de l’AS Monaco.
Le Paris Saint-Germain a beau écrire un beau message d’anniversaire, personne n’est dupe. Son histoire avec Kylian Mbappé s’est très mal terminée avec un dernier épisode pénible cette semaine. Comme on pouvait s’y attendre, le Conseil des pud’hommes a condamné le club francilien à verser 61 millions d’euros à son ancien attaquant. Un montant correspondant à des primes et salaires impayés pendant sa dernière saison dans la capitale.

Il était bien difficile d’imaginer un tel conflit lorsque les deux parties s’étaient réunies à l’été 2017. A l’époque, l’ex-directeur sportif parisien Antero Henrique prédisait déjà la gloire à sa jeune recrue. « A seulement 18 ans, c'était une personne très mature, sans parler de son potentiel unique, s’est souvenu le Portugais pendant son entretien avec Marca. Sa soif de victoire a aussi attiré mon attention. C’était un joueur avec une énergie palpitante. »
« Le football dépend du collectif, mais j'ai la certitude que Kylian sera dans le top mondial pendant de nombreuses années. Et s’il n’est pas numéro un, il sera numéro deux, mais il se battra toujours pour cela. A 18 ans, il avait déjà un esprit brillant et c’est la base de son succès. Il était sérieux et professionnel en dehors du terrain afin d’être le meilleur sur le terrain. S'il fera partie des plus grands joueurs de l'histoire une fois retraité ? Je pense que oui. Avec Pelé, les deux Ronaldo, Messi, Maradona, Eusébio, Figo… Il fera partie des grandes légendes de ce sport », a annoncé le directeur sportif de la Ligue qatarienne, alors que ses supérieurs sont probablement remontés contre le Merengue.
0
Derniers commentaires

TV : Pierre Ménès annonce un désastre sur Ligue1+

Oui mais rien a foutre de la NBA, Wimbledon, la Liga, la Bundesliga, la Cup, le tennis féminin.... Le seul truc intéressant c'est la L1 et juste l'OL et mettre 20 balles pour suivre tout leur match, j'achète !

L'OM dit adieu à l'Orange Vélodrome

Ne parle pas trop vite, quand le Qatar aura son stade a paris y aura aussi un naming, on appel ca du business qui rapporte plus dans les caisses du club

Aucun accord, le PSG zappe ce transfert à 75 ME

T’as pas honte fa(r)cy de caca..?

L'OM dit adieu à l'Orange Vélodrome

Tout les stade c'est comme ca, c'est le marketing qui veux ca , c'est de partout pareille

L'OM dit adieu à l'Orange Vélodrome

Ca deviendra le Chavroux Velodrome 😂 C'est si pitoyable ces stades sous naming qui changent de nom toutes les X années...et ca parle d'âme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

