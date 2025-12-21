Un buteur de l’OM à Nantes, c’est validé à 100%

En quête d’un avant-centre pour renforcer son effectif au mercato d’hiver, Nantes a toutes les raisons de foncer sur Neal Maupay, en manque de temps de jeu depuis le début de la saison à l’OM.

La première partie de saison a été chaotique, pour ne pas dire catastrophique, du côté du FC Nantes . Les Canaris n’ont gagné que deux matchs et pointent à la 17e place, un désastre dont Luis Castro a été tenu responsable par sa direction puisque l’entraîneur portugais -qui a déjà rebondi à Levante en Espagne- a été viré par Waldemar Kita il y a une dizaine de jours. Ahmed Kantari a été nommé pour le remplacer et l’ex-entraîneur de Valenciennes attend des renforts pour aborder la seconde partie de saison avec plus d’arguments.

Maupay à Nantes, c'est un plébiscite

Rémy Cabella devrait être la première recrue hivernale de Nantes, qui espère faire venir d’autres joueurs d’expérience pour sortir le club de la crise. Un avant-centre est notamment espéré pour épauler Matthis Abline, bien seul à surnager dans le secteur offensif nantais. Le nom de Neal Maupay a récemment été évoqué et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette piste fait rêver les supporters du FC Nantes. La preuve, dans un sondage récemment publié sur Foot01 : nous vous avons demandé si le pensionnaire de La Beaujoire devait foncer sur l’attaquant de l’OM au mois de janvier.

Le plébiscite a été total puisque 89% des votants ont répondu oui, estimant que Neal Maupay était l’attaquant idéal pour renforcer l’équipe d’Ahmed Kantari lors de la seconde partie de saison. Il est clair que malgré son faible temps de jeu à Marseille en raison d’une forte concurrence (Aubameyang, Gouiri, Robinio Vaz), l’attaquant de 29 ans passé par Nice, Brighton ou encore Everton, pourrait rendre de fiers services aux Canaris. La question est maintenant de savoir si Nantes sera prêt à payer les 5 millions d’euros réclamés par l’OM pour vendre son attaquant et surtout, si Neal Maupay acceptera de quitter le banc du club phocéen pour aller jouer le maintien avec Nantes.