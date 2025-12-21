CdF : La compo de l'OM contre Bourg-en-Bresse (14h45 sur Beinsports 1)

Ne parle pas trop vite, quand le Qatar aura son stade a paris y aura aussi un naming, on appel ca du business qui rapporte plus dans les caisses du club
T’as pas honte fa(r)cy de caca..?
Tout les stade c'est comme ca, c'est le marketing qui veux ca , c'est de partout pareille
Ca deviendra le Chavroux Velodrome 😂 C'est si pitoyable ces stades sous naming qui changent de nom toutes les X années...et ca parle d'âme
Le vélodrome c'est un magnifique stade avec une ambiance incomparable, en plus ils se situent en plein cœur de la ville, c'est le meilleur emplacement pour un stade
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
📋 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 ⚔️ Voici le 1️⃣1️⃣ 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 établi par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour ce match de @coupedefranceCA ⚡️#FBBP01OM