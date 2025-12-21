L'Angleterre s'unit contre le PSG au mercato

Même s'il a prolongé au LOSC en décembre, Ayyoub Bouaddi est très convoité au mercato. Le milieu franco-marocain est une priorité du PSG. Cependant, tous les cadors anglais ou presque préparent leur plan pour attirer le joueur.

Rares sont les jeunes joueurs de Ligue 1 à susciter plus d'engouement qu'Ayyoub Bouaddi en ce moment. A 18 ans, le milieu de Lille ne cesse d'impressionner pour sa deuxième saison en pro seulement. Brillant en Ligue des champions la saison passée, il gagne de plus en plus de place au sein du LOSC ces derniers mois. Olivier Létang peut se faire du souci au mercato malgré la prolongation du joueur obtenue au début du mois de décembre. Le Paris Saint-Germain est la menace la plus connue mais ce n'est pas la seule, loin de là.

4 cadors anglais sur Bouaddi

Caughtoffside, quatre gros clubs de Les Parisiens voulaient déjà attirer le jeune homme dans leur centre de formation en 2021. Désormais, ils sont prêts à aligner les dizaines de millions d'euros pour faire entendre raison à la direction lilloise. Il faudra être très dépensier dans ce dossier car la concurrence s'organise bien en Angleterre. Selon le site, quatre gros clubs de Premier League lorgnent sur Ayyoub Bouaddi. Il s'agit de Chelsea, Manchester United, Liverpool et Arsenal.

Les Blues représentent le plus gros danger pour le PSG. Ils ont déjà pensé aux moindres détails de leur plan pour attirer le milieu de terrain. Ils veulent offrir 45 à 50 millions d'euros au LOSC dès janvier. Bouaddi sera ensuite prêté à Strasbourg pour la seconde partie de saison avant d'intégrer le jeune et riche effectif de Chelsea. Une surenchère des autres clubs anglais est attendue, notamment à Liverpool. Très dépensiers l'été dernier, les Reds ne se priveront pas pour celui qu'ils considèrent comme « LE joueur des 10 prochaines années ». Un énorme jackpot est donc déjà promis aux Lillois.