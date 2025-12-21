ICONSPORT_280397_0177

L'Angleterre s'unit contre le PSG au mercato

Mercato21 déc. , 15:30
parMehdi Lunay
Même s'il a prolongé au LOSC en décembre, Ayyoub Bouaddi est très convoité au mercato. Le milieu franco-marocain est une priorité du PSG. Cependant, tous les cadors anglais ou presque préparent leur plan pour attirer le joueur.
Rares sont les jeunes joueurs de Ligue 1 à susciter plus d'engouement qu'Ayyoub Bouaddi en ce moment. A 18 ans, le milieu de Lille ne cesse d'impressionner pour sa deuxième saison en pro seulement. Brillant en Ligue des champions la saison passée, il gagne de plus en plus de place au sein du LOSC ces derniers mois. Olivier Létang peut se faire du souci au mercato malgré la prolongation du joueur obtenue au début du mois de décembre. Le Paris Saint-Germain est la menace la plus connue mais ce n'est pas la seule, loin de là.

4 cadors anglais sur Bouaddi

Les Parisiens voulaient déjà attirer le jeune homme dans leur centre de formation en 2021. Désormais, ils sont prêts à aligner les dizaines de millions d'euros pour faire entendre raison à la direction lilloise. Il faudra être très dépensier dans ce dossier car la concurrence s'organise bien en Angleterre. Selon le site Caughtoffside, quatre gros clubs de Premier League lorgnent sur Ayyoub Bouaddi. Il s'agit de Chelsea, Manchester United, Liverpool et Arsenal.
Les Blues représentent le plus gros danger pour le PSG. Ils ont déjà pensé aux moindres détails de leur plan pour attirer le milieu de terrain. Ils veulent offrir 45 à 50 millions d'euros au LOSC dès janvier. Bouaddi sera ensuite prêté à Strasbourg pour la seconde partie de saison avant d'intégrer le jeune et riche effectif de Chelsea. Une surenchère des autres clubs anglais est attendue, notamment à Liverpool. Très dépensiers l'été dernier, les Reds ne se priveront pas pour celui qu'ils considèrent comme « LE joueur des 10 prochaines années ». Un énorme jackpot est donc déjà promis aux Lillois.
A. Bouaddi

A. Bouaddi

FranceFrance Âge 18 Milieu

Europa League

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge1
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs14
Buts0
Passes décisives1
Jaune4
Rouge1
Jaune Rouge0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

