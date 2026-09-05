Rothen débarque sur DAZN et allume Mbappé

En plus de son émission sur RMC, Jérôme Rothen est également consultant pour DAZN sur certains matchs de Liga. A l'occasion de la défaite du Real Madrid face au Betis Séville, JR25 a évidemment dit tout ce qu'il pensait de la performance de Kylian Mbappé.

La relation entre Jérôme Rothen et Kylian Mbappé est instable, l'ancien joueur ayant eu droit à une des rares interviews exclusives de Mbappé en 2021, avant qu'il parte du PSG. Avant de devenir l'un de ses plus vifs détracteurs lorsqu'il a rejoint le Real Madrid. Vendredi soir, Jérôme Rothen était sur DAZN comme consultant lors de la défaite des Merengue en déplacement à Séville . Une rencontre durant laquelle Kylian Mbappé a été relativement transparent, ratant même un penalty égalisateur en toute fin de rencontre. L'occasion pour celui qui a également sa propre émission sur RMC de tailler un peu l'attaquant de Madrid et de l'équipe de France. Sans être allé trop loin, Rothen a tout de même habillé Mbappé pour l'hiver.

DAZN découvre le style Rothen

Pour Jérôme Rothen, compte tenu de ses énormes ambitions, Kylian Mbappé se doit d'être à la hauteur et ce n'était pas le cas, selon lui, vendredi soir. « Il faut être exigeant avec Kylian Mbappé. C'est peut-être le meilleur attaquant au monde et il veut le Ballon d'or. Mais, sur ce match-là, il a failli. Il a eu des occasions (...) Je ne dis pas que c'est facile, mais un joueur de la classe de Kylian Mbappé se doit d'être clinique dans les 5m50 et dans les 18 mètres. Aujourd'hui, il a failli. Après, ça peut arriver, c'est pas grave, on ne va pas lui tomber dessus en disant « C'est la faute de Kylian Mbappé cette défaite du Real Madrid », c'est un ensemble. Mais, en effet, les joueurs phares, les leaders, ils doivent toujours aider leur équipe pour la faire gagner quand le collectif est moins bon. C'était le cas et malheureusement Kylian a failli », a fait remarquer Jérôme Rothen.