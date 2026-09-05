ICONSPORT_373478_0408

Rothen débarque sur DAZN et allume Mbappé

Kylian Mbappé05 sept. , 21:00
parClaude Dautel
3
Ajouter comme source préférée sur Google
En plus de son émission sur RMC, Jérôme Rothen est également consultant pour DAZN sur certains matchs de Liga. A l'occasion de la défaite du Real Madrid face au Betis Séville, JR25 a évidemment dit tout ce qu'il pensait de la performance de Kylian Mbappé.
La relation entre Jérôme Rothen et Kylian Mbappé est instable, l'ancien joueur ayant eu droit à une des rares interviews exclusives de Mbappé en 2021, avant qu'il parte du PSG. Avant de devenir l'un de ses plus vifs détracteurs lorsqu'il a rejoint le Real Madrid. Vendredi soir, Jérôme Rothen était sur DAZN comme consultant lors de la défaite des Merengue en déplacement à Séville. Une rencontre durant laquelle Kylian Mbappé a été relativement transparent, ratant même un penalty égalisateur en toute fin de rencontre. L'occasion pour celui qui a également sa propre émission sur RMC de tailler un peu l'attaquant de Madrid et de l'équipe de France. Sans être allé trop loin, Rothen a tout de même habillé Mbappé pour l'hiver.

DAZN découvre le style Rothen

Pour Jérôme Rothen, compte tenu de ses énormes ambitions, Kylian Mbappé se doit d'être à la hauteur et ce n'était pas le cas, selon lui, vendredi soir. « Il faut être exigeant avec Kylian Mbappé. C'est peut-être le meilleur attaquant au monde et il veut le Ballon d'or. Mais, sur ce match-là, il a failli. Il a eu des occasions (...) Je ne dis pas que c'est facile, mais un joueur de la classe de Kylian Mbappé se doit d'être clinique dans les 5m50 et dans les 18 mètres. Aujourd'hui, il a failli. Après, ça peut arriver, c'est pas grave, on ne va pas lui tomber dessus en disant « C'est la faute de Kylian Mbappé cette défaite du Real Madrid », c'est un ensemble. Mais, en effet, les joueurs phares, les leaders, ils doivent toujours aider leur équipe pour la faire gagner quand le collectif est moins bon. C'était le cas et malheureusement Kylian a failli », a fait remarquer Jérôme Rothen.

Lire aussi

Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’OrLe PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or
L’Espagne a repéré le nouveau Mbappé à MonacoL’Espagne a repéré le nouveau Mbappé à Monaco
Articles Recommandés
ICONSPORT_373540_0051
Lens

Lens : Plus de peur que de mal pour Matthieu Udol

Boakye
ASSE

L'ASSE remporte le choc et prend le large

Ligue 2
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée

ICONSPORT_180122_0025
OM

OM : Jul lâche son chèque pour aider Marseille

Fil Info

05 sept. , 22:20
Lens : Plus de peur que de mal pour Matthieu Udol
05 sept. , 22:03
L'ASSE remporte le choc et prend le large
05 sept. , 22:02
L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée
05 sept. , 22:00
OM : Jul lâche son chèque pour aider Marseille
05 sept. , 21:58
TV : OM - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
05 sept. , 21:30
PSG : Safonov se troue, Chevalier n'est plus très loin
05 sept. , 20:30
Ça chauffe au PSG, Luis Enrique cache la vérité
05 sept. , 20:10
Ita : Mené 0-2, l'Inter renverse Naples
05 sept. , 20:04
Le Havre - Brest : Les compos (20h45 sur Ligue 1+ 3)

Derniers commentaires

Rothen débarque sur DAZN et allume Mbappé

Quel minable ce Rothen.

Monaco s'impose au Parc et distance le PSG

Le PSG est auto-suffisant ? 😆😂🤣

TV : OM - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Parce que ça leurs auront fait un click... Deux pour le coup 😁

OL : Openda s’attribue lui-même un nouveau rôle à Lyon

Super joueur rapide et doté de fulgurances à l'approche du but encore un trouvaille de MLJ

Rothen débarque sur DAZN et allume Mbappé

Rothen... Mdr.. Le cancre des terrains.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
93300514
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
4Paris logo
Paris
42110303
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lorient logo
Lorient
43111220
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Lens logo
Lens
33102651
10Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
11Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
12Brest logo
Brest
22020440
13Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
14Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

Loading