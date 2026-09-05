L’OM tient une recrue, il va faire des miracles

Compte tenu de la compétitivité de l’effectif, les observateurs de l’Olympique de Marseille ne cachent pas leur inquiétude. C’est notamment le cas de Mamadou Niang dont le seul espoir repose sur l’entraîneur Bruno Genesio.

L’Olympique de Marseille a certes limité les dégâts en fin de mercato, le dégraissage effectué tout au long de l’été a quand même considérablement affaibli l’effectif. Les départs de cadres comme Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi, Quinten Timber ou encore Mason Greenwood ont forcément un impact sur la compétitivité de l’équipe phocéenne. La tâche s’annonce compliquée sachant que les Olympiens devront bien figurer en championnat ainsi qu’en Ligue Europa.

Pas de quoi rassurer les observateurs de l’Olympique de Marseille à l’image de Mamadou Niang. « Si on me demande si l'OM est condamné, je dirais que non. Mais si on me demande si je suis inquiet, oui, a reconnu l’ancien Marseillais sur le plateau du Late Football Club. Quand on voit l’effectif qu'ils ont, il y a pas mal de jeunes. Il n’y a pas énormément de joueurs confirmés avec beaucoup d’expérience, pour jouer sur les deux tableaux avec le championnat et la Coupe d’Europe. Donc c’est une saison qui va être très, très compliquée. » Le Sénégalais mise néanmoins sur les compétences de l’unique recrue estivale.

L'OM a de la chance de l'avoir - Mamadou Niang

« La seule bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille, je pense que c’est la meilleure recrue de cet été : Bruno Genesio, qui est un super entraîneur. On sait tous ce qu’il a fait, que ce soit à Lyon ou même à Lille. J’ai pu voir les matchs de préparation de l’OM, et même le début de saison : avec très, très peu de moyens, il arrive quand même à faire un peu jouer cette équipe. Je pense que l’OM a de la chance d’avoir Bruno Genesio cette année. Je pense que c’est la meilleure recrue de l’été, et il va faire de grandes choses avec l’OM », a annoncé Mamadou Niang avant la venue du Paris FC au Vélodrome dimanche soir.