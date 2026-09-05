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L’OM tient une recrue, il va faire des miracles

OM05 sept. , 19:30
parEric Bethsy
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Compte tenu de la compétitivité de l’effectif, les observateurs de l’Olympique de Marseille ne cachent pas leur inquiétude. C’est notamment le cas de Mamadou Niang dont le seul espoir repose sur l’entraîneur Bruno Genesio.
L’Olympique de Marseille a certes limité les dégâts en fin de mercato, le dégraissage effectué tout au long de l’été a quand même considérablement affaibli l’effectif. Les départs de cadres comme Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi, Quinten Timber ou encore Mason Greenwood ont forcément un impact sur la compétitivité de l’équipe phocéenne. La tâche s’annonce compliquée sachant que les Olympiens devront bien figurer en championnat ainsi qu’en Ligue Europa.
Pas de quoi rassurer les observateurs de l’Olympique de Marseille à l’image de Mamadou Niang. « Si on me demande si l'OM est condamné, je dirais que non. Mais si on me demande si je suis inquiet, oui, a reconnu l’ancien Marseillais sur le plateau du Late Football Club. Quand on voit l’effectif qu'ils ont, il y a pas mal de jeunes. Il n’y a pas énormément de joueurs confirmés avec beaucoup d’expérience, pour jouer sur les deux tableaux avec le championnat et la Coupe d’Europe. Donc c’est une saison qui va être très, très compliquée. » Le Sénégalais mise néanmoins sur les compétences de l’unique recrue estivale.
L'OM a de la chance de l'avoir
- Mamadou Niang
« La seule bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille, je pense que c’est la meilleure recrue de cet été : Bruno Genesio, qui est un super entraîneur. On sait tous ce qu’il a fait, que ce soit à Lyon ou même à Lille. J’ai pu voir les matchs de préparation de l’OM, et même le début de saison : avec très, très peu de moyens, il arrive quand même à faire un peu jouer cette équipe. Je pense que l’OM a de la chance d’avoir Bruno Genesio cette année. Je pense que c’est la meilleure recrue de l’été, et il va faire de grandes choses avec l’OM », a annoncé Mamadou Niang avant la venue du Paris FC au Vélodrome dimanche soir.

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Lens ne pourra pas maintenir son statut de dauphin cette année, ils ont réalisé un exploit en etant dauphin du psg deux années de suite mais là ils ont pzrdu trop de bons joueurs qu'ils ont du mal à remplacer et surtout Pierre Sage quinavait insuffler une âme et une volonté d'aller au bout, et malgré tout le talent de Thauvin qui etait au sommet de son art il ne pourra pas à 33 ans poeter le club à lui tout seul. Lens rzstera en ligue 1 et il est trop tôt pour avoir un avis mais je penses que ça va être très juste pour être européen cette année

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C'est rafraichissant d'avoir enfin un coach Kabyle progressiste et inclusif à la tête de la sélection!

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En joker oui mais il faut aussi laisser de la place à Gomez Rodriguez qui n'a que 18 ans et qui va émerger bientôt

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C'est clairement le meilleur entraineur Lyonnais de sa génération. Sa mutation en Pep Génésio le 19 septembre 2018 a été le tournant de sa carrière!

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Terrible pour Bordeaux, dire que ça a failli arriver à l'OL, j'espère qu'ils pourront se reconstituer et que dans quelques années un nouveau grand club émergera de nouvelle aquitaine

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