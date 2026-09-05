OL : Openda s’attribue lui-même un nouveau rôle à Lyon

Performant pour ses débuts avec l’Olympique Lyonnais, Loïs Openda s’y sent important. L’attaquant prêté par la Juventus Turin s’estime suffisamment légitime pour s’attribuer un nouveau statut.

Frustré par un léger hors-jeu sur son but refusé, et par la barre transversale, Loïs Openda n’a pas trouvé le chemin des filets contre l’AJ Auxerre (3-1) vendredi. Le contenu de son match a quand même confirmé la bonne impression laissée depuis son arrivée à l'Olympique Lyonnais cet été. A travers sa mobilité et sa détermination, l’attaquant prêté sans option d’achat par la Juventus Turin a retrouvé un bon niveau. Sa signature chez les Gones était manifestement le bon choix.

« Maintenant je suis de retour en France, c'est un championnat que j'aime beaucoup, s’est réjoui l’ancien joueur du Racing Club de Lens au micro de Téléfoot. C'est pour ça que je voulais vraiment revenir ici. J'ai eu cette opportunité ici avec Lyon. Ils m'ont donné cette chance, cette confiance et je suis très épanoui ici. » De nouveau heureux, Loïs Openda peut faire une croix sur sa saison compliquée avec les Bianconeri.

« A titre personnel, je sais que la saison passée n'était pas la meilleure, a reconnu le Belge. Mais c'est du passé maintenant, je me concentre sur le présent et sur le futur qui est aussi avec Lyon. En tout cas, je suis très bien ici. Si je suis plus fort qu'avant ? On verra à la fin de la saison mais en tout cas, comme je l'ai dit, je suis en pleine confiance ici. Je suis "fit", je me sens bien. Je vais me donner à fond et je suis sûr qu'à Lyon, avec mes coéquipiers, avec le club, on ressortira le meilleur joueur possible. »

En attendant la fin d’exercice, l’avant-centre de 26 ans se sent déjà suffisamment légitime pour s’attribuer un nouveau statut. « Le leader offensif de l'Olympique Lyonnais ? Je me sens très bien dans ce rôle-là. C'est sûr que maintenant j'ai un peu plus d'expérience. Il y a Ernest (Nuamah), Kaïl (Boudache) et Julien (Duranville) qui sont plus jeunes que moi. Donc je peux peut-être prendre ce rôle de leader », a assumé Loïs Openda, qui devra néanmoins améliorer ses statistiques pour justifier ses propos.