Nice - Le Mans : Les compos (20h45 sur Ligue 1+ 4)

L1 : Lorient pose une belle clim à Lens

Lens ne pourra pas maintenir son statut de dauphin cette année, ils ont réalisé un exploit en etant dauphin du psg deux années de suite mais là ils ont pzrdu trop de bons joueurs qu'ils ont du mal à remplacer et surtout Pierre Sage quinavait insuffler une âme et une volonté d'aller au bout, et malgré tout le talent de Thauvin qui etait au sommet de son art il ne pourra pas à 33 ans poeter le club à lui tout seul. Lens rzstera en ligue 1 et il est trop tôt pour avoir un avis mais je penses que ça va être très juste pour être européen cette année