Nice - Le Mans : Les compos (20h45 sur Ligue 1+ 4)

Lens ne pourra pas maintenir son statut de dauphin cette année, ils ont réalisé un exploit en etant dauphin du psg deux années de suite mais là ils ont pzrdu trop de bons joueurs qu'ils ont du mal à remplacer et surtout Pierre Sage quinavait insuffler une âme et une volonté d'aller au bout, et malgré tout le talent de Thauvin qui etait au sommet de son art il ne pourra pas à 33 ans poeter le club à lui tout seul. Lens rzstera en ligue 1 et il est trop tôt pour avoir un avis mais je penses que ça va être très juste pour être européen cette année
C'est rafraichissant d'avoir enfin un coach Kabyle progressiste et inclusif à la tête de la sélection!
En joker oui mais il faut aussi laisser de la place à Gomez Rodriguez qui n'a que 18 ans et qui va émerger bientôt
C'est clairement le meilleur entraineur Lyonnais de sa génération. Sa mutation en Pep Génésio le 19 septembre 2018 a été le tournant de sa carrière!
Terrible pour Bordeaux, dire que ça a failli arriver à l'OL, j'espère qu'ils pourront se reconstituer et que dans quelques années un nouveau grand club émergera de nouvelle aquitaine
|Équipe
|Pts
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|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
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|3
|0
|0
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|2
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|1
|0
|3
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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