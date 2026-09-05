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Ita : Mené 0-2, l'Inter renverse Naples

Serie A05 sept. , 20:10
parJérôme Capton
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Mené 2 à 0 à domicile, l'Inter semblait en fâcheuse position ce samedi contre Naples. Mais, grâce à deux buts de Lautaro Martinez, dont le dernier dans le temps additionnel, et un but de Thuram, le club milanais s'est imposé (3-2) et enchaîne une troisième victoire en autant de matchs depuis le début de saison.
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