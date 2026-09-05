Ita : Mené 0-2, l'Inter renverse Naples

Quel minable ce Rothen.
Le PSG est auto-suffisant ? 😆😂🤣
Parce que ça leurs auront fait un click... Deux pour le coup 😁
Super joueur rapide et doté de fulgurances à l'approche du but encore un trouvaille de MLJ
Rothen... Mdr.. Le cancre des terrains.
|Équipe
|Pts
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|V
|N
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|BP
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|9
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|-7
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