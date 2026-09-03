Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or

La bataille pour le prochain Ballon d'Or a débuté, et bien qu'il assure ne pas vouloir s'en mêler, Luis Enrique a tout de même donné son avis en tant qu'entraineur du PSG.

Plus que l’an dernier encore, quand Ousmane Dembélé avait tout de même marché sur la Ligue des Champions dans une saison sans Coupe du monde, le nom du Ballon d’Or 2026 va faire débat. Les prétendants sont nombreux et chacun à ses arguments. Il y a ceux qui pour les statistiques parlent très fort comme Harry Kane, Erling Haaland et surtout Kylian Mbappé , devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. Il y a aussi celui qui a porté l’Espagne à la Coupe du monde comme Rodri, toutefois blessé puis bien timide avec Manchester City pendant la reste de la saison.

Et il y a ceux qui ont fait le doublé en Ligue des Champions, comme Ousmane Dembélé ou Khvicha Kvaratskhelia et bien évidemment Fabian Ruiz, qui a rempoté la Coupe du monde également. Beaucoup d’observateurs voient tout de même Kylian Mbappé bien parti pour soulever son premier Ballon d’Or.

Luis Enrique pas d'accord avec Mourinho

Ce n’est pas un avis partagé au PSG, où Luis Enrique, qui n’est pas fan des trophées individuels, estime que c’est un joueur de son équipe qui doit l’emporter cette année.

« Ce que je peux dire, et ce n’est que mon avis, c’est ceux qui méritent de gagner sont les joueurs du PSG, on a de tout, des joueurs qui ont gagné la C1, Fabian la Coupe du monde, Dembélé qui est le tenant du titre. Pour moi, ça doit être un joueur du PSG. Mais je ne suis pas intéressé par les prix individuels, il faut rester concentré sur ce qui est important pour l’équipe », a glissé l’entraineur espagnol, qui défend son clocher dans ce jeu lancé dès la reprise par José Mourinho, pour qui Kylian Mbappé avait marqué l’histoire et devait donc remporter le Ballon d’Or cet automne.