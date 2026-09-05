Bordeaux abandonné par Park Bench, la liquidation est imminente

Via un communiqué publié par Dominique Delport, qui s'était présenté comme le futur président des Girondins de Bordeaux, Park Bench a confirmé qu'elle renonçait à la reprise du club au scapulaire via Sparta Capital. Cette fois, la faillite est impossible à éviter.

Après le refus du Comex de la FFF d'étudier une nouvelle fois le dossier de reprise des Girondins de Bordeaux, il semblait très peu probable que Park Bench et Sparta Capital aillent au bout de cette reprise. Et ce samedi soir, dans un communiqué diffusé par Dominique Delport, Park Bench a confirmé que son offre de reprise n'existait plus, le club revenant donc dans les mains de Gérard Lopez.

« Park Bench confirme aujourd’hui qu’elle ne donnera pas suite à son projet d’investissement dans le FC Girondins de Bordeaux via Sparta Capital (...) Comme nous l’avons dit de manière constante tout au long du processus, notre offre était conditionnée à la participation du club aux championnats nationaux. Cette condition n’était pas arbitraire. il serait extraordinairement difficile pour tout propriétaire d’exploiter ce club en Régional 1 tout en supportant l’endettement existant et en honorant intégralement les obligations du plan de restructuration. Poursuivre malgré tout aurait été faire des promesses que nous ne pouvions pas tenir avec certitude, et ce club a déjà connu suffisamment d’incertitude. En conséquence, nous ne donnerons pas suite à la transaction envisagée », indiquent les investisseurs.

Désormais, tout indique que le tribunal de commerce de Bordeaux, qui a longtemps soutenu Gérard Lopez, n'aura cette fois pas d'autre choix que de prononcer la faillite des Girondins de Bordeaux. Aucun repreneur ne sera en effet assez fou pour racheter un club dont les dettes sont déjà énormes et qui évoluera en Régional. Une fois la liquidation prononcée, les compteurs seront remis à zéro et c'est une nouvelle histoire qui débutera pour l'un des clubs français les plus emblématiques, mais cette fois sans Gérard Lopez.