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Bordeaux abandonné par Park Bench, la liquidation est imminente

Bordeaux05 sept. , 18:42
parClaude Dautel
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Via un communiqué publié par Dominique Delport, qui s'était présenté comme le futur président des Girondins de Bordeaux, Park Bench a confirmé qu'elle renonçait à la reprise du club au scapulaire via Sparta Capital. Cette fois, la faillite est impossible à éviter. 
Après le refus du Comex de la FFF d'étudier une nouvelle fois le dossier de reprise des Girondins de Bordeaux, il semblait très peu probable que Park Bench et Sparta Capital aillent au bout de cette reprise. Et ce samedi soir, dans un communiqué diffusé par Dominique Delport, Park Bench a confirmé que son offre de reprise n'existait plus, le club revenant donc dans les mains de Gérard Lopez.
« Park Bench confirme aujourd’hui qu’elle ne donnera pas suite à son projet d’investissement dans le FC Girondins de Bordeaux via Sparta Capital (...) Comme nous l’avons dit de manière constante tout au long du processus, notre offre était conditionnée à la participation du club aux championnats nationaux. Cette condition n’était pas arbitraire. il serait extraordinairement difficile pour tout propriétaire d’exploiter ce club en Régional 1 tout en supportant l’endettement existant et en honorant intégralement les obligations du plan de restructuration. Poursuivre malgré tout aurait été faire des promesses que nous ne pouvions pas tenir avec certitude, et ce club a déjà connu suffisamment d’incertitude. En conséquence, nous ne donnerons pas suite à la transaction envisagée », indiquent les investisseurs.
Désormais, tout indique que le tribunal de commerce de Bordeaux, qui a longtemps soutenu Gérard Lopez, n'aura cette fois pas d'autre choix que de prononcer la faillite des Girondins de Bordeaux. Aucun repreneur ne sera en effet assez fou pour racheter un club dont les dettes sont déjà énormes et qui évoluera en Régional. Une fois la liquidation prononcée, les compteurs seront remis à zéro et c'est une nouvelle histoire qui débutera pour l'un des clubs français les plus emblématiques, mais cette fois sans Gérard Lopez.
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Lens ne pourra pas maintenir son statut de dauphin cette année, ils ont réalisé un exploit en etant dauphin du psg deux années de suite mais là ils ont pzrdu trop de bons joueurs qu'ils ont du mal à remplacer et surtout Pierre Sage quinavait insuffler une âme et une volonté d'aller au bout, et malgré tout le talent de Thauvin qui etait au sommet de son art il ne pourra pas à 33 ans poeter le club à lui tout seul. Lens rzstera en ligue 1 et il est trop tôt pour avoir un avis mais je penses que ça va être très juste pour être européen cette année

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C'est rafraichissant d'avoir enfin un coach Kabyle progressiste et inclusif à la tête de la sélection!

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En joker oui mais il faut aussi laisser de la place à Gomez Rodriguez qui n'a que 18 ans et qui va émerger bientôt

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C'est clairement le meilleur entraineur Lyonnais de sa génération. Sa mutation en Pep Génésio le 19 septembre 2018 a été le tournant de sa carrière!

Bordeaux abandonné par Park Bench, la liquidation est imminente

Terrible pour Bordeaux, dire que ça a failli arriver à l'OL, j'espère qu'ils pourront se reconstituer et que dans quelques années un nouveau grand club émergera de nouvelle aquitaine

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