PSG : Safonov se troue, Chevalier n'est plus très loin

PSG : Safonov se troue, Chevalier n'est plus très loin

PSG05 sept. , 21:30
parEric Bethsy
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Fautif sur le deuxième but de l’AS Monaco vendredi, Matvey Safonov confirme sa mauvaise passe depuis le début de la saison. Une bonne nouvelle pour son concurrent Lucas Chevalier qui espère toujours récupérer la place de gardien titulaire au Paris Saint-Germain.
Au moment d’évoquer l’insolente réussite de l’AS Monaco, qui a marqué sur ses deux tirs cadrés au Parc des Princes vendredi (2-1), Luis Enrique a oublié un petit détail. Sur leur deuxième but, les Monégasques ont aussi profité d’un coup de pouce de Matvey Safonov. Le gardien du Paris Saint-Germain n’a pas été irréprochable sur la frappe puissante de Stanis Idumbo au premier poteau. Son erreur vient confirmer sa mauvaise passe depuis le début de la saison.
Bien évidemment, son entame d’exercice n’est pas catastrophique et personne ne le jugera coupable des contre-performances parisiennes. Mais le Russe n’est pas décisif, comme le prouvent les six buts encaissés par le Paris Saint-Germain sur neuf tirs cadrés subis en trois journées de championnat. Cette tendance a forcément alerté Luis Enrique. Contrairement à beaucoup d’autres homologues, l’entraîneur francilien n’hésite pas à chambouler la hiérarchie au poste de gardien. Ce n’est pas un hasard si le Paris Saint-Germain a tenté de recruter Zion Suzuki cet été. Finalement, la venue de l’international japonais a capoté au dernier moment, heureusement pour Matvey Safonov et Lucas Chevalier.

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Rétrogradé en janvier dernier à cause de son incapacité à gérer la pression, le Français a refusé de partir malgré quelques pistes concrètes et ambitionne toujours de regagner sa place. Selon L’Equipe, l’ancien Lillois croit fermement en ses chances et sait qu’un revirement de situation passera par de bonnes séances d’entraînement, surtout si l’actuel titulaire ne convainc pas totalement. Comme ses prédécesseurs, Matvey Safonov n’est donc pas à l’abri d’une mauvaise surprise si Luis Enrique finit par perdre patience.
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