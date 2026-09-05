L1 : Lorient pose une belle clim à Lens

L1 : Lorient pose une belle clim à Lens

Ligue 105 sept. , 19:10
parJérôme Capton
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Le FC Lorient s'est imposé ce samedi à Lens (0-1) dans un match durant lequel on n'a pas reconnu les Sang et Or. Florian Thauvin et ses coéquipiers vont devoir se refaire une santé avant de débuter la Ligue des champions jeudi prochain.
Une semaine après sa défaite à Strasbourg, et à quelques jours de son déplacement au Slavia Prague en Ligue des champions, le RC Lens recevait ce samedi une équipe de Lorient qui court toujours après sa première victoire. Très rapidement on a compris que les Sang et Or étaient un peu dans le dur, la sortie de Matthieu Udol sur blessure de 20 minutes étant un souci supplémentaire. Dans la chaude ambiance de Bollaert, les Merlus se montraient entreprenants et c'est logiquement que sur un service de Katseris, Mamadou Koné ouvrait le score et marquait son premier but en Ligue 1 (0-1, 54e). Lorient ne se contentait pas de cela et allait avoir deux énormes occasions de faire le break. C'est d'abord Katseris qui ratait l'immanquable (56e), avant que Makengo rate le cadre seul au point de penalty (61e).
Le RC Lens commençait alors à sortir de sa torpeur, et venait mettre en danger le portier lorientais à plusieurs reprises, à l'image de ce sauvetage de Mvogo sur une frappe de Cuisance (78e). Le pressing lensois devenait de plus en plus intense, mais les Bretons tenaient bon, repoussant un par un les assauts nordistes. Et c'est logiquement que les Merlus ont pris trois points précieux qui permettent aux Bretons de monter à la septième place du classement de Ligue 1 avec un point d'avance surt leurs adversaires du jour.
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Derniers commentaires

L1 : Lorient pose une belle clim à Lens

Lens ne pourra pas maintenir son statut de dauphin cette année, ils ont réalisé un exploit en etant dauphin du psg deux années de suite mais là ils ont pzrdu trop de bons joueurs qu'ils ont du mal à remplacer et surtout Pierre Sage quinavait insuffler une âme et une volonté d'aller au bout, et malgré tout le talent de Thauvin qui etait au sommet de son art il ne pourra pas à 33 ans poeter le club à lui tout seul. Lens rzstera en ligue 1 et il est trop tôt pour avoir un avis mais je penses que ça va être très juste pour être européen cette année

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C'est rafraichissant d'avoir enfin un coach Kabyle progressiste et inclusif à la tête de la sélection!

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En joker oui mais il faut aussi laisser de la place à Gomez Rodriguez qui n'a que 18 ans et qui va émerger bientôt

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C'est clairement le meilleur entraineur Lyonnais de sa génération. Sa mutation en Pep Génésio le 19 septembre 2018 a été le tournant de sa carrière!

Bordeaux abandonné par Park Bench, la liquidation est imminente

Terrible pour Bordeaux, dire que ça a failli arriver à l'OL, j'espère qu'ils pourront se reconstituer et que dans quelques années un nouveau grand club émergera de nouvelle aquitaine

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