L1 : Lorient pose une belle clim à Lens

Le FC Lorient s'est imposé ce samedi à Lens (0-1) dans un match durant lequel on n'a pas reconnu les Sang et Or. Florian Thauvin et ses coéquipiers vont devoir se refaire une santé avant de débuter la Ligue des champions jeudi prochain.

Une semaine après sa défaite à Strasbourg, et à quelques jours de son déplacement au Slavia Prague en Ligue des champions, le RC Lens recevait ce samedi une équipe de Lorient qui court toujours après sa première victoire. Très rapidement on a compris que les Sang et Or étaient un peu dans le dur, la sortie de Matthieu Udol sur blessure de 20 minutes étant un souci supplémentaire. Dans la chaude ambiance de Bollaert, les Merlus se montraient entreprenants et c'est logiquement que sur un service de Katseris, Mamadou Koné ouvrait le score et marquait son premier but en Ligue 1 (0-1, 54e). Lorient ne se contentait pas de cela et allait avoir deux énormes occasions de faire le break. C'est d'abord Katseris qui ratait l'immanquable (56e), avant que Makengo rate le cadre seul au point de penalty (61e).

Le RC Lens commençait alors à sortir de sa torpeur, et venait mettre en danger le portier lorientais à plusieurs reprises, à l'image de ce sauvetage de Mvogo sur une frappe de Cuisance (78e). Le pressing lensois devenait de plus en plus intense, mais les Bretons tenaient bon, repoussant un par un les assauts nordistes. Et c'est logiquement que les Merlus ont pris trois points précieux qui permettent aux Bretons de monter à la septième place du classement de Ligue 1 avec un point d'avance surt leurs adversaires du jour.