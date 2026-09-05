Ça chauffe au PSG, Luis Enrique cache la vérité

Ça chauffe au PSG, Luis Enrique cache la vérité

PSG05 sept. , 20:30
parEric Bethsy
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Malgré la série de quatre matchs sans victoire, Luis Enrique ne laisse paraître aucune inquiétude. Mais la sérénité de l’entraîneur du Paris Saint-Germain n’empêche pas d’imaginer des problèmes au sein du club de la capitale.
Ne comptez pas sur Luis Enrique pour tirer la sonnette d’alarme. Du moins pas en public. Après la défaite à domicile face à l’AS Monaco (1-2) vendredi, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a montré une étonnante sérénité. L’Espagnol estime que son équipe méritait amplement la victoire et que les Monégasques ont surtout été plus efficaces et plus chanceux. Alors même si le club de la Principauté compte désormais sept points d’avance sur le double champion d’Europe en Ligue 1, Luis Enrique s’est dit prêt à parier sur un nouveau sacre parisien en fin de saison.

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C’est dire à quel point le technicien croit en ses hommes malgré la mauvaise série en cours. En comptant le Trophée des Champions perdu à Lens (1-0), le Paris Saint-Germain n’a remporté aucun de ses quatre derniers matchs. Les Parisiens se sont inclinés à deux reprises et n’ont pu arracher que des nuls à Rennes (2-2) et à Lille (2-2) dans les dernières minutes. Pour Grégory Schneider, il est clair que ces prestations décevantes cachent un problème en interne.
« On peut le prendre de toutes les façons - de biais, à l'envers, à l'endroit : pas une victoire du PSG en quatre matchs contre des équipes de Ligue 1, il se passe quelque chose », a deviné le journaliste de Libération, sans doute alerté par la nouvelle gestion de Luis Enrique. Désormais, l’entraîneur parisien n’hésite pas à remplacer, voire à écarter les joueurs qui ne lui donnent pas satisfaction. La preuve avec la non-convocation de Lucas Digne contre l’AS Monaco. Le coach du Paris Saint-Germain aurait-il senti la nécessité de secouer son groupe ?

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