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Kylian Mbappé

Real : Mbappé freine la prolongation de Vinicius

Kylian Mbappé20 juin , 10:00
parEric Bethsy
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A un an de la fin de son contrat, Vinicius Junior négocie une prolongation au Real Madrid. La Maison Blanche souhaite trouver un accord avec son ailier brésilien, contre l’avis de Kylian Mbappé qui milite pour le départ de son coéquipier.
Vinicius Junior n’est pas d’humeur à parler de son avenir. Récemment interrogé sur sa situation, l’ailier du Real Madrid s’est dit concentré sur sa Coupe du monde avec la Seleção. Le Brésilien ne compte pas avancer dans les discussions avec ses dirigeants avant d’avoir terminé son parcours dans la compétition. Alors en attendant, les rumeurs continuent de circuler, notamment en ce qui concerne son incompatibilité avec Kylian Mbappé. Les deux hommes ont beau s’échanger des compliments devant la presse, il n’empêche que leur entente sur le terrain reste inexistante.

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Il est évident que les deux stars du Real Madrid manquent de complicité et de complémentarité. D’où l’information publiée par la source E-Noticies. D’après le média catalan, le Français milite pour le départ de Vinicius Junior. Pendant que l’international auriverde négocie une prolongation de son contrat qui expire l’année prochaine, son coéquipier serait plutôt favorable à une séparation pour des raisons sportives. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain, conscient des failles de son équipe cette saison, estime que les Merengue ont besoin d’un meilleur collectif et d’une formation plus équilibrée.
Certains y verront surtout une guerre d’ego entre les deux partenaires, sachant que Vinicius Junior réclame un salaire au moins équivalent à celui du capitaine de l’équipe de France. Quelle que soit la raison de son opinion, Kylian Mbappé se voit davantage évoluer aux côtés de Michael Olise, son passeur décisif contre le Sénégal mardi dernier. Ça tombe bien, après les signatures de Bernardo Silva, Ibrahima Konaté et Marc Cucurella, le Real Madrid serait prêt à miser plus de 200 millions d’euros sur l’ailier du Bayern Munich.
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Derniers commentaires

Kang-in Lee et le PSG, divorce officiel

Je sais que l'OL n'en a pas les moyens mais lui je l'aurais tellement kiffé à Lyon.

L’OL fait une superbe vente, les supporters dégoûtés

Effectivement!

L’OM lui fait honte, le Maire de Marseille en a marre

toi tu fais honte à mon pays. degage un peu plus au sud et ne prends pas tes bouées. Payan + BFM. le combo gagnant.....

L’OM lui fait honte, le Maire de Marseille en a marre

flop.... allez essaie avec un autre compte pour voir. looser🫵😂

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