Real : Mbappé freine la prolongation de Vinicius

Je sais que l'OL n'en a pas les moyens mais lui je l'aurais tellement kiffé à Lyon.
Effectivement!
toi tu fais honte à mon pays. degage un peu plus au sud et ne prends pas tes bouées. Payan + BFM. le combo gagnant.....
flop.... allez essaie avec un autre compte pour voir. looser🫵😂
Descend sur terre c'est la réalité financière du patron qui dicte la politique sportive du club OM et non les vœux des supporters marseillais démesurés qui veulent rattrapper le PSG avec des insultes et des moqueries . Le sport a changé. Le PSG travaille laisse les autres aboyer se moquer insulter etc . Sauf que le réveil sera difficile à supporter pour les marseillais. Heureusement qu'il y'a la TV et l'IPTV pour les marseillais pour voir les matchs des grands d'Europe avec à leur tête le PSG .
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🚨💣 Le Bayern pourrait accepter de NÉGOCIER LA VENTE de Michael Olise pour PLUS DE 222M€ (Le RECORD de Neymar au PSG). ✅🔥 ‼️Aujourd'hui le Bayern RÉSISTE, mais Olise a son mot à dire, et le club pourrait donc accepter la réalité du marché. @diarioas