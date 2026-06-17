Mbappé ICONSPORT_368421_0168

Real : Mourinho fait sa révolution, Mbappé est visé

Liga17 juin , 20:30
parCorentin Facy
5
Ajouter comme source préférée sur Google
Eblouissant face au Sénégal lors de la première journée de la Coupe du monde avec l’équipe de France (3-1), Kylian Mbappé veut marquer les esprits avant de faire la connaissance de José Mourinho au Real Madrid.
Malgré ses 25 buts en Liga et ses 15 buts en Ligue des Champions, Kylian Mbappé n’a pas échappé aux critiques pour sa deuxième saison au Real Madrid. Une fois de plus, le club de la Casa Blanca n’a rien gagné et l’international français est en partie responsable selon la presse espagnole. C’est donc avec une énorme soif de revanche que le capitaine de l’équipe de France a abordé cette Coupe du monde, inscrivant d’office un magistral doublé contre le Sénégal.

Mbappé avant-centre au Real, c'est fini ?

Dans une position de pur avant-centre, l’ancien Parisien a brillé, profitant des caviars de Michael Olise pour scorer. Tout juste nommé entraîneur du Real Madrid, José Mourinho regarde forcément tout cela de près. Mais selon le journaliste espagnol José Felix Diaz, il n’est pas certain que Kylian Mbappé joue encore dans un rôle d’avant-centre au Real Madrid la saison prochaine.
Et pour cause, notre confrère affirme que le club merengue a identifié le positionnement du Bondynois dans l’axe comme l’un des principaux problèmes de l’équipe lors de la saison 2025-2026. Au sein de la Casa Blanca, on estime que Kylian Mbappé n’est pas un véritable avant-centre, un problème que José Mourinho souhaite résoudre dans l’optique de la saison prochaine. L’idée du technicien portugais serait de placer le capitaine de l’équipe de France « là où il est à l’aise », peut-être davantage dans le couloir gauche, et de laisser le poste d’avant-centre à un nouveau joueur.

Lire aussi

EdF : Mbappé égale le record de buts en équipe de France de GiroudEdF : Mbappé égale le record de buts en équipe de France de Giroud
Un risque énorme pour plusieurs raisons. Tout d’abord quid de Vinicius, toujours sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2027 et qui a prouvé depuis des années sa qualité au poste d’ailier gauche ? Le Real Madrid prendrait surtout un énorme risque en changeant le positionnement de Kylian Mbappé alors que ce dernier joue dans l’axe depuis maintenant trois ans, que ce soit au PSG, au Real Madrid ou en équipe de France. C’est donc un sacré pari que José Mourinho prendrait en incluant Kylian Mbappé dans sa révolution totale au Real Madrid.
Articles Recommandés
ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnucxvdy6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01rzfuni1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Mondial 2026 : Desabre et la RDC sont fiers

ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnucxu006ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01rzftts1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Messi, Mbappé et Kane cartonnent, Cristiano Ronaldo prend cher

ICONSPORT_368476_0454
Video

La long résumé vidéo de Portugal - RD Congo

ICONSPORT_368484_0300
Mondial 2026

Le but splendide de la Croatie en vidéo

Fil Info

18 juin , 00:04
Mondial 2026 : Ghana-Panama (01h00 sur BeIN 1)
17 juin , 23:46
Mondial 2026 : Desabre et la RDC sont fiers
17 juin , 23:30
Messi, Mbappé et Kane cartonnent, Cristiano Ronaldo prend cher
17 juin , 23:15
La long résumé vidéo de Portugal - RD Congo
17 juin , 23:11
Le but splendide de la Croatie en vidéo
17 juin , 23:00
Algérie : 3-0, le show Petkovic ne fait que commencer
17 juin , 22:30
L'OM double l'OL et recrute un crack de Montpellier
17 juin , 22:00
Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller
17 juin , 21:30
EdF : Olise pose un sérieux problème à Dembélé

Derniers commentaires

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

C'est possible c'est clair, mais j'ai tendance a faire confiance a notre cellule.

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Et ? C'est censé être rassurant ? Tu penses vraiment que des joueurs de ce niveau, il suffit de se baisser pour en trouver ? On ne peut pas faire partir nos deux ailiers gauches sans se mettre en danger pour cette saison. Si on se rate, c'est beaucoup plus que leur prix de venet que l'on va perdre et le cercle vicieux va faire très mal.

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Une invention des journalopes !

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Encore une invention des journalopes !

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Le problème c'est que même si l'OL est racheté par kang en coopération avec Ares ça ne pourra se faire qu'après réduction du déficit et dans ce mercato et pour la saison prochaine le but c'est de faire des rentrées d'argent le plus possible et essayer de compenser avec des renforts à moindre coût

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading