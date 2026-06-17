Real : Mourinho fait sa révolution, Mbappé est visé

Eblouissant face au Sénégal lors de la première journée de la Coupe du monde avec l’équipe de France (3-1), Kylian Mbappé veut marquer les esprits avant de faire la connaissance de José Mourinho au Real Madrid.

Malgré ses 25 buts en Liga et ses 15 buts en Ligue des Champions, Kylian Mbappé n’a pas échappé aux critiques pour sa deuxième saison au Real Madrid. Une fois de plus, le club de la Casa Blanca n’a rien gagné et l’international français est en partie responsable selon la presse espagnole. C’est donc avec une énorme soif de revanche que le capitaine de l’équipe de France a abordé cette Coupe du monde, inscrivant d’office un magistral doublé contre le Sénégal.

Mbappé avant-centre au Real, c'est fini ?

Dans une position de pur avant-centre, l’ancien Parisien a brillé, profitant des caviars de Michael Olise pour scorer. Tout juste nommé entraîneur du Real Madrid, José Mourinho regarde forcément tout cela de près. Mais selon le journaliste espagnol José Felix Diaz, il n’est pas certain que Kylian Mbappé joue encore dans un rôle d’avant-centre au Real Madrid la saison prochaine.

Et pour cause, notre confrère affirme que le club merengue a identifié le positionnement du Bondynois dans l’axe comme l’un des principaux problèmes de l’équipe lors de la saison 2025-2026. Au sein de la Casa Blanca, on estime que Kylian Mbappé n’est pas un véritable avant-centre, un problème que José Mourinho souhaite résoudre dans l’optique de la saison prochaine. L’idée du technicien portugais serait de placer le capitaine de l’équipe de France « là où il est à l’aise », peut-être davantage dans le couloir gauche, et de laisser le poste d’avant-centre à un nouveau joueur.

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Un risque énorme pour plusieurs raisons. Tout d’abord quid de Vinicius, toujours sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2027 et qui a prouvé depuis des années sa qualité au poste d’ailier gauche ? Le Real Madrid prendrait surtout un énorme risque en changeant le positionnement de Kylian Mbappé alors que ce dernier joue dans l’axe depuis maintenant trois ans, que ce soit au PSG, au Real Madrid ou en équipe de France. C’est donc un sacré pari que José Mourinho prendrait en incluant Kylian Mbappé dans sa révolution totale au Real Madrid.