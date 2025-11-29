Real Madrid : Kylian Mbappé remplace Xabi Alonso

Le Real Madrid a gagné péniblement sur la pelouse de l'Olympiakos cette semaine en Ligue des champions. Auteur d'un quadruplé, Kylian Mbappé a de son côté retrouvé de la confiance.

Le Real Madrid est dans une période compliquée de sa saison et a avant tout besoin de victoires. Cette semaine en Ligue des champions, les hommes de Xabi Alonso ont eu toutes les peines du monde à se débarrasser de l'Olympiakos. Kylian Mbappé s'est mis en évidence avec un quadruplé retentissant. Le Français a rassuré les supporters du Real Madrid et permis à son club de prendre trois précieux points. S'il se sait très important dans le collectif madrilène, il ne pense pas que le Real soit si dépendant que ça de ses performances.

Mbappé s'enlève de la pression

Au sortir de la victoire en Grèce, Mbappé a en effet pris la parole devant ses coéquipiers madrilènes : « Il y a des choses à améliorer… Nous devons protéger les joueurs, l'entraîneur et tous les membres de l'équipe, car nous sommes tous concernés. Il faut faire profil bas. (...) Il faut afficher une unité que les supporters madrilènes ressentent également. L'objectif est désormais que les supporters madrilènes sentent que nous sommes unis et que nous avançons dans la même direction. (...) Inutile de parler de dépendance à Mbappé. Il faut dire que Kylian est l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas gagné, car mon rôle est de marquer des buts. Au final, c'est tout ».

K. Mbappé France • Âge 26 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 6 Buts 2 Passes décisives 2 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 5 Buts 9 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 13 Buts 13 Passes décisives 3 Jaune 3 Rouge 0 Jaune Rouge 0