Real Madrid : Kylian Mbappé remplace Xabi Alonso

Le Real Madrid a gagné péniblement sur la pelouse de l'Olympiakos cette semaine en Ligue des champions. Auteur d'un quadruplé, Kylian Mbappé a de son côté retrouvé de la confiance.
Le Real Madrid est dans une période compliquée de sa saison et a avant tout besoin de victoires. Cette semaine en Ligue des champions, les hommes de Xabi Alonso ont eu toutes les peines du monde à se débarrasser de l'Olympiakos. Kylian Mbappé s'est mis en évidence avec un quadruplé retentissant. Le Français a rassuré les supporters du Real Madrid et permis à son club de prendre trois précieux points. S'il se sait très important dans le collectif madrilène, il ne pense pas que le Real soit si dépendant que ça de ses performances.

Mbappé s'enlève de la pression 

Au sortir de la victoire en Grèce, Mbappé a en effet pris la parole devant ses coéquipiers madrilènes : « Il y a des choses à améliorer… Nous devons protéger les joueurs, l'entraîneur et tous les membres de l'équipe, car nous sommes tous concernés. Il faut faire profil bas. (...) Il faut afficher une unité que les supporters madrilènes ressentent également. L'objectif est désormais que les supporters madrilènes sentent que nous sommes unis et que nous avançons dans la même direction. (...) Inutile de parler de dépendance à Mbappé. Il faut dire que Kylian est l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas gagné, car mon rôle est de marquer des buts. Au final, c'est tout »
K. Mbappé

K. Mbappé

FranceFrance Âge 26 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs6
Buts2
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs5
Buts9
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs13
Buts13
Passes décisives3
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
Ce dimanche soir en Liga, le Real Madrid aura une nouvelle fois besoin du champion du monde 2018 lors de son déplacement sur la pelouse de Girona. L'avance en championnat sur le Barça a fondu et la Casa Blanca se sait sous pression avant son match en Catalogne. Xabi Alonso a pu gagner en sérénité grâce à Mbappé mais l'Espagnol est encore très critiqué dans la capitale espagnole, lui qui a du mal à faire progresser collectivement un vestiaire qui ne manque pourtant pas de stars.
1
