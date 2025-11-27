Real : L'Equipe du Soir descend le héros Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a sauvé le Real Madrid d’une nouvelle désillusion face à l’Olympiakos mercredi soir en inscrivant un quadruplé. Un exploit qui ne permet pas à l’attaquant français d’échapper aux critiques.

Le vestiaire du Real Madrid est au bord de l’implosion depuis quelques semaines. Plusieurs joueurs dont Vinicius, Rodrygo ou encore Valverde ne sont plus vraiment derrière Xabi Alonso. Une situation préoccupante qui fragilise logiquement la position de l’entraîneur espagnol, bien que leader de la Liga et dans le top 8 en Ligue des Champions . Xabi Alonso peut néanmoins compter sur le soutien de l’une de ses stars : Kylian Mbappé. Auteur d’un quadruplé face à l’Olympiakos mercredi soir lors de la 5e journée de la C1, le capitaine de l’équipe de France a été crucial pour ramener la victoire du déplacement en Grèce (3-4).

Il n’en reste pas moins critiqué sur certains plateaux de télévision comme sur celui de L’Equipe du Soir. Johan Micoud estime par exemple que le Real Madrid n’atteindra pas ses objectifs en misant tout sur un seul joueur, comme le PSG a pu le faire par le passé avant de connaître le succès sans l’international français.

« Je sais que lui, il marquera toujours ses 40 buts. Après, il faut savoir ce que tu veux faire. Avoir une équipe collective pour gagner des trophées, ou te baser juste sur un joueur. Les stats le disent, si Kylian Mbappé ne marque pas, c’est plus dur pour le Real Madrid. Donc tout est basé sur ses buts à lui. Si dans les grands moments, il ne marque pas, c’est plus compliqué. C’est le danger. Lui, il va les mettre ses 40 buts » a d'abord lancé Johan Micoud dans L'Equipe du Soir avant de poursuivre.

« Déjà la saison dernière, en étant moins bien, il a marqué 40 buts donc cette année, il va faire pareil. Mais dans les équipes qui gagnent, il n’y a plus ça. Il ne faut pas oublier que le PSG n’a jamais aussi bien joué que depuis que Kylian Mbappé est parti et qu’ils ont gagné le trophée qui leur manquait sans lui » estime le consultant de la Chaîne L’Equipe, qui reconnaît que Kylian Mbappé est un buteur hors pair, mais qui estime aussi que ce n’est pas ce dont une équipe a besoin pour gagner au plus haut niveau. L’originaire de Bondy tentera de faire mentir l’ex-milieu de terrain du Werder Brême lors des mois à venir en guidant le Real Madrid vers un sacre en Ligue des Champions.