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« Mbappé dehors », impressionnante propagande à Madrid

Kylian Mbappé05 mai , 15:00
parCorentin Facy
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Absent lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone, Kylian Mbappé n’a pas manqué aux supporters du club de la Casa Blanca. Au contraire, une partie d’entre eux réclame le départ du Français.
Deux ans après son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé ne vit pas l’aventure espérée dans la capitale espagnole. Le capitaine de l’équipe de France n’a toujours remporté aucun titre majeur, et ses absences coïncident souvent avec les très bonnes périodes de l’équipe. Une nouvelle fois, le Real Madrid l’a emporté sans sa star tricolore ce week-end sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (0-2) avec un doublé de Vinicius Junior et un grand Jude Bellingham, qui ne sont visiblement pas les mêmes joueurs lorsque Kylian Mbappé est absent.

Une campagne anti-Mbappé à Madrid

Comme si cela ne suffisait pas, l’ancien joueur du PSG a profité de sa blessure pour prendre quelques jours de vacances loin de Madrid, pendant que son équipe jouait, ce qui a passablement agacé les supporters du club merengue. A tel point que sous la publication du Real Madrid annonçant l’heure et la date du Clasico face à Barcelone ce week-end, on retrouve une impressionnante propagande anti-Kylian Mbappé. Des dizaines et centaines de message « Fuera (dehors) » avec le visage du Français, parfois habillé en tant que joueur du Real Madrid et parfois habillé en dictateur, sont publiés par les fans du vice-champion d’Espagne en titre.
« Ecoute le peuple @realmadrid », « Les supporters n’en veulent plus », « Si vous le mettez dans le onze de départ on perd, c’est comme ça », « On le veut dehors tout de suite, on a besoin de titres et ce type est allergique à eux », « Prochaine vente : Mbappé » ou encore « Il ne mérite pas de jouer à la place de Gonzalo Garcia » peut-on lire sur X parmi les nombreux avis hostiles à Kylian Mbappé.
Une incroyable campagne contre l’attaquant français. Ce dernier pourra néanmoins se rassurer en constatant que des légendes du Real Madrid comme Cristiano Ronaldo par exemple ont connu le même sort dans la capitale espagnole, avant d’écrire leur histoire à Madrid. Mais alors que la Coupe du monde approche, la star de l’équipe de France vit une drôle d’aventure au Real, assurément pas celle à laquelle il s’attendait au moment de quitter le PSG il y a deux ans.
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