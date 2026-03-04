Mbappé sort à Paris, ça fait scandale à Madrid

La presse espagnole n'a pas apprécié de voir que Kylian Mbappé était sorti à Paris avec Achraf Hakimi lundi soir, après avoir passé des examens au genou, alors que le Real Madrid recevait Getafe.

Cadena Ser, Manu Carreno a pété un plomb en se demandant comment un joueur comme Kylian Mbappé, qui veut être le leader du Real Madrid, peut avoir un tel comportement, surtout au moment où le Real Madrid traverse une nouvelle période très difficile en Le déplacement express dans la capitale française fait en début de semaine par Kylian Mbappé afin de confirmer la nature de sa blessure au genou n'a rien de scandaleux. Mais la presse espagnole n'a visiblement pas apprécié d'apprendre que durant ce court passage à Paris, l'attaquant tricolore du Real Madrid passe une partie de la soirée avec Achrarf Hakimi. Car au même moment, les Merengue jouaient, et perdaient, face à Getafe. Sur la, Manu Carreno a pété un plomb en se demandant comment un joueur comme Kylian Mbappé, qui veut être le leader du Real Madrid, peut avoir un tel comportement, surtout au moment où le Real Madrid traverse une nouvelle période très difficile en Liga

Mbappé attaqué en Espagne après son passage à Paris

Dans l'émission El Larguero, le journaliste espagnol a dit tout le mal qu'il pensait de cette séquence parisienne de Kylian Mbappé. « Une chose est ce que tu es et une autre est ce que tu parais être. Et si tu es blessé, le plus logique est que tu sois présent au match de ton équipe. Comme cela a été publié en France, où il a été dit que Mbappé était parti traîner avec Achraf Hakimi et je ne sais qui d'autre pour prendre un verre à Paris pendant que ton équipe joue.... Je pense que c'est une question d'engagement, d'image. Quand tu prétends être le leader d'un projet sportif, je ne sais pas si la meilleure image, c'est d'être là à faire la fête, même si tu es blessé et que tu ne peux pas jouer », a lancé Manu Carreno, visiblement excédé.

Du côté du Real Madrid, on n'a que faire de ce genre de polémique, Florentino Perez voulant surtout savoir quand Kylian Mbappé reprendra le chemin de la compétition. Car désormais de nouveau distancé par le FC Barcelone en Liga, Madrid jouera gros lors de la double confrontation à venir en Ligue des champions face à Manchester City. Si Mbappé sera absent à aller, dans une semaine, les Merengue espèrent toujours qu'il sera de retour pour le retour à l'Etihad.