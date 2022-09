PSG : Mbappé agressé, trop c'est trop

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Après France-Autriche jeudi soir, Kylian Mbappé a lâché une pique à propos de la tactique de Christophe Galtier et de son rôle au PSG. Des mots et une nouvelle polémique qui énervent passablement Emmanuel Petit.

Une nouvelle polémique dont se seraient bien passés le PSG et Christophe Galtier. Jeudi soir pourtant, rien ne laissait présager que l'entraîneur parisien allait passer une mauvaise soirée devant le match de l'Equipe de France. En effet, les Bleus ont facilement battu l'Autriche 2-0 et Kylian Mbappé a même été décisif. L'attaquant du PSG a ouvert le score d'une magnifique chevauchée. Toutefois, Kylian Mbappé a surpris son monde après le match en réglant ses comptes avec Christophe Galtier. L'attaquant du PSG a profité de la bonne soirée passée sur le front de l'attaque française pour se plaindre de ne pas être mis dans les mêmes conditions avec le club parisien.

Les sorties médiatiques de Mbappé agacent

« Je joue différemment. On me demande d'autres choses ici par rapport à mon club. J'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent », a sorti Mbappé à la presse. Des propos qui n'ont pas plu du tout à Emmanuel Petit. Le consultant RMC n'a pas apprécié la manière et le timing des propos de Kylian Mbappé sur le PSG comme il l'a fait savoir dans l'émission Rothen s'enflamme.

🗣 "Qu'il parle à son entraîneur, pas à la presse"



🔴🔵 Emmanuel Petit sur la sortie de Kylian Mbappé concernant son positionnement au PSG. pic.twitter.com/1qcNp7F6cw — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 23, 2022

« Il sait l’impact que ses mots vont avoir et sait à qui cela est destiné. Ça suffit, sérieux. Qu’il parle à son entraîneur ou aux personnes concernés, pas à la presse ! A l’heure actuelle, on veut de la sérénité autour du PSG. On veut de la sérénité sur le terrain comme dans les coulisses. Depuis le début de saison, j’ai l’impression que c’est un sans faute et j’ai l’impression que c’est toujours les mêmes qui viennent foutre le bordel ! Qu’il arrête de parler dans les médias de ce qu’il veut lui ! Qu’il aille parler à son entraîneur droit dans les yeux, qu’il arrête de bouder quand quelque chose ne va pas dans son sens. Il est fatiguant ! », a lâché le champion du monde en 1998, visiblement scandalisé par l'attitude e Kylian Mbappé depuis plusieurs mois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Une attitude qui ne devrait pas agacer qu'Emmanuel Petit, nombreux étant ceux qui se demandent à quoi veut jouer le numéro 7 du Paris Saint-Germain. On attend désormais la réaction en interne de Christophe Galtier mais surtout de Luis Campos, venu pour désamorcer ces situations explosives dont Nasser Al-Khelaifi ne voulait plus entendre parler, lui qui avait fait part de sa colère face au comportement de certaines stars du PSG, et notamment Neymar. Justement, pour en revenir au joueur brésilien, ce dernier a été interrogé vendredi soir en marge de la victoire du Brésil face au Ghana en amical et lorsqu'un journaliste a lancé le nom de Mbappé, Neymar a lâché un grand sourire et tourné les talons, ne souhaitant pas s'exprimer sur son coéquipiers. Cela aura eu le mérite de ne pas mettre de l'huile sur le feu.