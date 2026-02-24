Mourinho, Chilavert... Courtois ne prend pas de gants

Ce mercredi soir, le Real Madrid reçoit Benfica pour le barrage retour de la Ligue des champions. Cette rencontre est très attendue, notamment après les incidents survenus lors du match aller à Lisbonne.

Le Real Madrid et Benfica se disputent une place en huitièmes de finale de la Ligue des champions. La Casa Blanca bénéficie d’un avantage d’un but, grâce à une superbe réalisation de Vinicius Jr lors du match à Lisbonne. Ce but a d’ailleurs suscité une énorme polémique : agacé par la célébration du Brésilien, Gianluca Prestianni est accusé d’avoir tenu des propos racistes à l’encontre de l’ancien joueur de Flamengo. Une enquête est toujours en cours, mais l’Argentin a reçu le soutien appuyé de José Mourinho, son entraîneur à Benfica, ainsi que de José Luis Chilavert, ancienne légende du football paraguayen, qui a même insulté Kylian Mbappé de tous les noms au passage.

Courtois règle ses comptes

De quoi décevoir Thibaut Courtois, qui ne comprend pas vraiment le comportement des deux hommes. Le Belge a dans un premier temps envoyé une pique à Mourinho ce mardi en conférence de presse : « Bon, au final Mourinho, c'est Mourinho... En tant qu'entraîneur, tu vas toujours défendre ton club. Mais ça m’agace qu’on utilise la célébration de Vinicius, parce que quand on marque contre le Real Madrid, c’est le double ou le triple. Ça s’est passé et il faut tourner la page. C’est arrivé et on ne peut pas justifier un présumé acte de racisme par une célébration ».

Concernant Chilavert, qui avait tenu des propos homophobes pour justifier le comportement Prestianni et dénoncer celui de Kylian Mbappé, Courtois a précisé : « C’est lamentable aussi. On ne peut pas dire des choses comme ça. Ça n’a pas sa place dans le monde d’aujourd’hui ».

Le Real Madrid aura l’occasion d’envoyer un message fort ce mercredi soir face à Benfica. Le groupe réfléchit à une action collective pour marquer les esprits. Mais c’est surtout sur le terrain qu’il faudra répondre et confirmer une qualification qui semble bien engagée sur le papier.

À noter que Prestianni est suspendu pour ce match, l’enquête étant toujours en cours, mais il devrait malgré tout être présent pour le déplacement en Espagne.