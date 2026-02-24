ICONSPORT_360273_0027
Courtois

Mourinho, Chilavert... Courtois ne prend pas de gants

Kylian Mbappé24 févr. , 16:30
parHadrien Rivayrand
0
Ce mercredi soir, le Real Madrid reçoit Benfica pour le barrage retour de la Ligue des champions. Cette rencontre est très attendue, notamment après les incidents survenus lors du match aller à Lisbonne.
Le Real Madrid et Benfica se disputent une place en huitièmes de finale de la Ligue des champions. La Casa Blanca bénéficie d’un avantage d’un but, grâce à une superbe réalisation de Vinicius Jr lors du match à Lisbonne. Ce but a d’ailleurs suscité une énorme polémique : agacé par la célébration du Brésilien, Gianluca Prestianni est accusé d’avoir tenu des propos racistes à l’encontre de l’ancien joueur de Flamengo. Une enquête est toujours en cours, mais l’Argentin a reçu le soutien appuyé de José Mourinho, son entraîneur à Benfica, ainsi que de José Luis Chilavert, ancienne légende du football paraguayen, qui a même insulté Kylian Mbappé de tous les noms au passage.

Courtois règle ses comptes 

De quoi décevoir Thibaut Courtois, qui ne comprend pas vraiment le comportement des deux hommes. Le Belge a dans un premier temps envoyé une pique à Mourinho ce mardi en conférence de presse : « Bon, au final Mourinho, c'est Mourinho... En tant qu'entraîneur, tu vas toujours défendre ton club. Mais ça m’agace qu’on utilise la célébration de Vinicius, parce que quand on marque contre le Real Madrid, c’est le double ou le triple. Ça s’est passé et il faut tourner la page. C’est arrivé et on ne peut pas justifier un présumé acte de racisme par une célébration ».
Concernant Chilavert, qui avait tenu des propos homophobes pour justifier le comportement Prestianni et dénoncer celui de Kylian Mbappé, Courtois a précisé : « C’est lamentable aussi. On ne peut pas dire des choses comme ça. Ça n’a pas sa place dans le monde d’aujourd’hui ».

Lire aussi

Mbappé s’est fait griller, Madrid est en colèreMbappé s’est fait griller, Madrid est en colère
Le Real Madrid aura l’occasion d’envoyer un message fort ce mercredi soir face à Benfica. Le groupe réfléchit à une action collective pour marquer les esprits. Mais c’est surtout sur le terrain qu’il faudra répondre et confirmer une qualification qui semble bien engagée sur le papier.
À noter que Prestianni est suspendu pour ce match, l’enquête étant toujours en cours, mais il devrait malgré tout être présent pour le déplacement en Espagne.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_167969_0008
Equipe de France

Hugo Lloris à la Coupe du monde, la France y pense

ICONSPORT_339202_0343
Lens

Lens : Ce crack à 35 ME rend folle la Premier League

ICONSPORT_360272_0002
Ligue des Champions

Atl. Madrid - Bruges : les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

ICONSPORT_258189_0098
Rennes

Il a fait sa première contre le PSG, Rennes le fait signer

Fil Info

24 févr. , 18:40
Hugo Lloris à la Coupe du monde, la France y pense
24 févr. , 18:20
Lens : Ce crack à 35 ME rend folle la Premier League
24 févr. , 18:07
Atl. Madrid - Bruges : les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
24 févr. , 18:00
Il a fait sa première contre le PSG, Rennes le fait signer
24 févr. , 17:40
OM : L’info venue d’Italie qui fait trembler les Marseillais
24 févr. , 17:30
Piratage confirmé, l'OM prévient ses supporters
24 févr. , 17:30
TV : PSG - Monaco, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
24 févr. , 17:20
OL, Botafogo et Molenbeek, Textor arrête tout !
24 févr. , 17:00
60 points de pénalité pour City, la menace confirmée

Derniers commentaires

OL, Botafogo et Molenbeek, Textor arrête tout !

Adieu monsieur le sulfureux On ne vous oubliera jamais

« Pour 20.000 balles », Mbappé et les Bleus le font vomir

Pour une fois que je suis d'accord avec "l'équipe"…

L'Allemagne s'arrache Beraldo, le PSG exige 30 ME

Bye et on prend tati de nantes !

60 points de pénalité pour City, la menace confirmée

Encore heureux qu'ils doivent être sanctionnés !! 10 ans à prendre les gens pour des cons et tuer la concurrence. Malheureusement les proprios sont trop puissants donc ils n'auront qu'une tape sur les doigts contrairement à Sheffield sur qui c'est plus simple de taper.

Le PSG dangereusement diminué contre Monaco

On les a battu sans Ruiz et quand Dembouz a laissé sa place à Doué....donc bon dans les faits on est capable de les battre en l'état qui plus est à domicile

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading