PSG : Doué met les choses au clair avec Dembélé

Désiré Doué a retrouvé de sa superbe ces derniers jours. Le jeune crack du PSG a été bousculé par les critiques, même s’il ne s’est pas senti directement visé par la récente sortie d’Ousmane Dembélé après la défaite en Ligue 1 à Rennes.

Le Paris Saint-Germain disputera l’un des matchs les plus importants de sa saison ce mercredi soir en Ligue des champions , face à l’AS Monaco. Les champions d’Europe devront composer avec plusieurs absences de marque. Ousmane Dembélé est notamment annoncé très incertain, ce qui pourrait laisser le champ libre à Désiré Doué.

Lors de la rencontre aller des barrages à Monaco la semaine dernière, l’ancien du Stade Rennais avait inscrit un doublé après avoir remplacé Dembélé en première période, blessé. Un Dembélé qui avait demandé à ses partenaires de la jouer plus collectif après la défaite à Rennes. Pour beaucoup, Désiré Doué était visé par les paroles du champion du monde.

Doué comprend Dembélé

Mais voilà, Ousmane Dembélé parlait de manière générale et Désiré Doué ne s’est jamais senti visé. Il l’a d’ailleurs réaffirmé ce mardi en conférence de presse :

« Les leaders ont le droit de prendre la parole et doivent le faire à certains moments. C’est normal d’éprouver de la frustration après une défaite. Entre nous, on se dit les choses très clairement et on est très content d’avancer ensemble. Je ne me suis pas senti visé. »

Désiré Doué avait été un élément clé la saison dernière dans le sacre du PSG en Ligue des champions. Il entend bien continuer sa progression pour répéter l’exploit. À seulement 20 ans, le jeune talent francilien dispose encore d’une énorme marge de progression au plus haut niveau. Son comportement exemplaire est salué par Luis Enrique, qui lui accorde une grande confiance. Il lui faudra toutefois confirmer tout son potentiel lors des grands rendez-vous, comme ce match crucial de Ligue des champions face à Monaco.