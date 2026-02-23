LdC : Gianluca Prestianni suspendu contre le Real Madrid

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

lol elle n'a rien de surcoté elle etait sous coté on a eu des resultats les gens se sont enflammés et tu perds un match alors que t'as perdu encore ta ligne d'attaque .. qu'il te manque 2 des titulaires de l'an passé et 2 des meilleurs joueurs de cette année ... et la l'equipe devient surcoté .. a le vent ca tourne dans tout le sens et les moutons suivent et s'envole .. y aura des hauts y aura des bas .. c'est un equipe a moins de 100M qu'on a sur le terrain