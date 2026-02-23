ICONSPORT_350201_0194
Gianluca Prestianni

LdC : Gianluca Prestianni suspendu contre le Real Madrid

Ligue des Champions23 févr. , 16:20
parClaude Dautel
1
Sans attendre les résultats de l'enquête en cours, l'UEFA a décidé de suspendre Gianluca Prestianni pour le match retour des barrages de Ligue des champions entre le Real Madrid et le Benfica.
Afin d'éviter que le match retour de C1 entre le Real Madrid et Benfica, programmé mercredi à Santiago-Bernabeu, soit sous haute tension, l'UEFA a décidé ce lundi de suspendre à titre conservatoire Gianluca Prestianni. Ce dernier a été accusé par Vinicius Jr de lui avoir lancé des insultes racistes. L'instance européenne du football a immédiatement diligenté une enquête concernant le joueur argentin, mais elle a décidé de suspendre Gianluca Prestianni pour le match retour.

L'UEFA refuse de voir le joueur de Benfica à Madrid

« L’Instance de Contrôle, d’Éthique et de Discipline de l’UEFA (CEDB) a décidé aujourd’hui de suspendre provisoirement M. Gianluca Prestianni pour le prochain match de compétition interclubs de l’UEFA auquel il serait autrement éligible, pour violation présumée de l’article 14 du Règlement Disciplinaire de l’UEFA relatif à un comportement discriminatoire. Ceci est sans préjudice de toute décision que les instances disciplinaires de l’UEFA pourraient prendre ultérieurement à l’issue de l’enquête en cours », précise l'UEFA dans un communiqué.
Vinicius Jr accuse le joueur argentin de Benfica de lui avoir lancé une insulte raciste
Vinicius Jr accuse le joueur argentin de Benfica de lui avoir lancé une insulte raciste
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_269968_0030
OM

L'OM renvoie Pavard à la maison

ICONSPORT_283669_0279
OL

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

ICONSPORT_350033_0217
PSG

Une autre victime du PSG défend Chevalier

Fil Info

23 févr. , 17:30
L'OM renvoie Pavard à la maison
23 févr. , 17:00
OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié
23 févr. , 16:40
Une autre victime du PSG défend Chevalier
23 févr. , 16:00
Rabiot et Rongier ont lancé la crise à l’OM
23 févr. , 15:30
Nantes : Kantari sauve sa place...pour l'instant
23 févr. , 15:00
Il tient la baraque à lui seul, l'OL peut lui dire merci
23 févr. , 14:30
Harry Kane au Barça, la réponse est cinglante
23 févr. , 14:00
PSG : La raison cachée de la prolongation de Joao Neves

Derniers commentaires

LdC : Gianluca Prestianni suspendu contre le Real Madrid

Quand on voit Vini sur l'image en bas limite se pavaner et provoquer de maniere hautaine l'argentin pour venir chialer avec la carte joker d'un pseudo racisme en suite... c'es tellement révélateur... ce mec est tellement puant que ca vaudrait de mettre son maillot devant le nez et la bouche pour bien lui signifier, il invoquerait ensuite des pseudos motrs racistes faute de pouvoir prouver le contraire. sale type

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

de toute facon fonseca a un pb dans la lecture des matchs c'est pas nouveau

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

lol elle n'a rien de surcoté elle etait sous coté on a eu des resultats les gens se sont enflammés et tu perds un match alors que t'as perdu encore ta ligne d'attaque .. qu'il te manque 2 des titulaires de l'an passé et 2 des meilleurs joueurs de cette année ... et la l'equipe devient surcoté .. a le vent ca tourne dans tout le sens et les moutons suivent et s'envole .. y aura des hauts y aura des bas .. c'est un equipe a moins de 100M qu'on a sur le terrain

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

Donc on joue sans nos 4 offensifs et ça parle. Une défaite depuis mi décembre et ça y est on remet tout en cause

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

C’est ta mère qui était surcoté pour avoir trouvé un homme pour l’engrosser d’un étron

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading