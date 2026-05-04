Mbappé fait la Une à Madrid, le public l'abandonne

Il n'y a pas qu'en France qu'on se pose des questions sur Kylian Mbappé puisque ce lundi, le quotidien sportif AS, qui est plutôt proche du Real Madrid, constate que rien ne va plus entre la star française et les supporters, et en fait la Une de son site internet.

Les supporters du Real Madrid prennent leur distance avec Mbappé », c’est sous ce titre que José Félix Diaz, patron du quotidien El Chringuito a diffusé des images où l'on voyait l », c’est sous ce titre que José Félix Diaz, patron du quotidien AS , consacre ce lundi un long article à la relation devenue compliquée entre l’ancien joueur du PSG et les fans madrilènes. Car de l'autre côté des Pyrénées, cela commence à sérieusement grogner contre Kylian Mbappé, et dimanche soir une séquence a particulièrement agacé les fans, mais également les dirigeants du Real Madrid. En effet,a diffusé des images où l'on voyait l a star tricolore descendre d'un jet privé, de retour de week-end , quelques minutes avant que son équipe ne débute son match contre l'Espanyol Barcelone. Une rencontre durant laquelle Vinicius Jr a été flamboyant. De quoi déchaîner les critiques. Et selon le média sportif, même dans les bureaux de la direction, on a été choqué par cette séquence peu discrète alors que le club est dans l'ombre du Barça cette saison.

Mbappé fait douter les dirigeants madrilènes

Pour José Félix Diaz, on estime que compte tenu de la situation actuelle, Kylian Mbappé aurait dû faire preuve de plus de discernement et de discrétion, alors que depuis plusieurs jours il était parti en Sardaigne. « Le Real Madrid avait donné son accord pour que Mbappé prenne des jours de repos, conscient des efforts qu'il a déployés pendant une grande partie de la saison, malgré une blessure au genou, et de son importante contribution offensive (41 buts en 41 matchs). Mais, cette autorisation ne signifiait pas que son repos ait un tel impact public. Ce n'était pas l'intention du Real. », explique notre confrère après cette escapade en compagnie de l'actrice Ester Expósito, alors que l'on ne sait pas si Kylian Mbappé est encore incertain pour le Clasico de dimanche prochain.

Mbappé en Italie, Madrid ne digère pas

Sur les réseaux sociaux, cette séquence a mis le feu au sein de la communauté des supporters du Real Madrid, même si l'entraîneur des Merengue a tenté d'éteindre l'incendie : « Tous les joueurs blessés sont surveillés et le personnel médical planifie tout. Pendant son temps libre, il peut faire ce qu’il veut. » La présence de Kylian Mbappé dimanche prochaine contre le Barça va être le feuilleton de la semaine, tout cela alors que les supporters barcelonais et parisiens s'amusent de voir que Madrid a bien du mal à gérer la situation.