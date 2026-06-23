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PSG : Alvarez zappe le Barça, Luis Enrique reçoit un message

PSG23 juin , 13:40
parHadrien Rivayrand
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Le feuilleton Julian Álvarez est encore très loin d’être terminé. L’Argentin souhaite quitter l’Atlético Madrid, mais son départ est loin d’être simple à boucler pour les clubs intéressés.
Julian Álvarez est clair : il ne veut plus jouer pour l’Atlético Madrid. L’ancien joueur de Manchester City sait que plusieurs grands clubs s’intéressent à lui. Sa préférence irait clairement au FC Barcelone, tandis que sa famille le pousserait aussi à rester en Espagne. Le PSG et Arsenal sont également sur le dossier et ont une vraie carte à jouer. Pour le moment, la position de l’Atlético Madrid est ferme : pas de départ pour Julian Álvarez sans une offre record proche des 150 millions d’euros. Une somme trop élevée pour les finances du Barça, qui pourrait finir par se retirer de la course.

Julian Alvarez prêt à oublier le Barça ? 

Du côté de Barcelone, on se montre de plus en plus pessimiste quant aux chances de recruter Julian Álvarez cet été. Selon les informations de Gastón Edul, l’attaquant champion du monde commence d’ailleurs à se faire à cette réalité. Mais il souhaite toujours partir et pourrait bien se tourner vers les propositions d’Arsenal et du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a donc une réelle opportunité de rafler la mise, mais il devra débourser une somme très importante, alors que Luis Enrique serait réservé sur une politique de dépenses excessives.

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Julian Álvarez a récemment réaffirmé publiquement son envie de quitter Madrid. Mais son club ne compte pas céder et bloque pour l’instant toute possibilité de transfert. La situation pourrait évoluer après la Coupe du monde. C’est d’ailleurs à ce moment-là que le PSG devrait accélérer sur le marché des transferts. Les doubles champions d'Europe seront notamment amenés à compenser les départs probables en attaque de Gonçalo Ramos, Ibrahim Mbaye ou encore Lee Kang-In.
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Oui oui les mecs dans ton genre qui expliquent que tout est complot que la terre est plate, que les illuminatis dirigent le monde... effectivement j'arrives pas à comprendre vos dingueries !! Tu fais comment pour voir tes complots partout dans le foot ? hier les arbitres et la fifa ont complotés pour l'argentine, Nasser achete tout lol Personne te comprend Rémi ! c'est pour ce que tout le monde se moque de toi sans exception :)

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et mec tu sais plus quoi dire et du coup tu inventes a quel moment je t'ai parler de femmes?? c a toi que je parle dede la frite toi tu es en train de montré que tu es con sans dire que tu es con

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Je savais bien que tu étais trop limité pour comprendre ces choses là. ^^

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"Mais pour le Qatar, Ousmane Dembélé est bien représentatif pour le PSG et ses supporters. C'est un très bon produit publicitaire pour le Qatar et le PSG. C'est sûr que pour ta petite cervelle, c'est inconcevable. ^^" Tes théories du complot ne sont inconcevables pour les gens normaux Remi.... Toi et tes amis complotistes vous etes pas représentatifs de gens normaux ! Regarde toi t'es le mec dont tout le monde se moque sur foot 01 !! comme tout le monde se moque de Francis Lalanne avec ses théories complotistes !! T'es aussi allumé que les mecs qui expliquent que la terre est plate Rémi le conspirationniste :)

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