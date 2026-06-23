PSG : Alvarez zappe le Barça, Luis Enrique reçoit un message

Oui oui les mecs dans ton genre qui expliquent que tout est complot que la terre est plate, que les illuminatis dirigent le monde... effectivement j'arrives pas à comprendre vos dingueries !! Tu fais comment pour voir tes complots partout dans le foot ? hier les arbitres et la fifa ont complotés pour l'argentine, Nasser achete tout lol Personne te comprend Rémi ! c'est pour ce que tout le monde se moque de toi sans exception :)
apprend a lire
et mec tu sais plus quoi dire et du coup tu inventes a quel moment je t'ai parler de femmes?? c a toi que je parle dede la frite toi tu es en train de montré que tu es con sans dire que tu es con
Je savais bien que tu étais trop limité pour comprendre ces choses là. ^^
"Mais pour le Qatar, Ousmane Dembélé est bien représentatif pour le PSG et ses supporters. C'est un très bon produit publicitaire pour le Qatar et le PSG. C'est sûr que pour ta petite cervelle, c'est inconcevable. ^^" Tes théories du complot ne sont inconcevables pour les gens normaux Remi.... Toi et tes amis complotistes vous etes pas représentatifs de gens normaux ! Regarde toi t'es le mec dont tout le monde se moque sur foot 01 !! comme tout le monde se moque de Francis Lalanne avec ses théories complotistes !! T'es aussi allumé que les mecs qui expliquent que la terre est plate Rémi le conspirationniste :)
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