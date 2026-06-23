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Passé par l'OL et l'ASSE, Kenzo Kies en état de mort cérébrale suite à une noyade

Ligue 223 juin , 13:20
parClaude Dautel
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C'est un drame épouvantable qui s'est déroulé lundi près de Villeurbanne. Se baignant avec des amis dans le Rhône, Kenzo Kies, footballeur professionnel de 21 ans, sous contrat avec Guingamp après s'être fait connaître à l'ASSE, s'est noyé. Il est actuellement en état de mort cérébrale selon différentes sources.
Avec la canicule actuelle, les autorités enregistrent malheureusement un nombre record de noyades, puisque 40 personnes seraient ainsi décédées depuis le début de cette vague de chaleur. Lundi, les pompiers sont intervenus dans le Rhône afin de secourir quatre nageurs dans un secteur proche de Villeurbanne. Selon l'AFP, si trois des quatre jeunes hommes étaient déjà sortis de l'eau, un quatrième était toujours en train de se noyer. Malgré une intervention rapide, ce garçon de 21 ans était en état de mort cérébrale lorsqu'il a été transporté à l’hôpital.
Ce mardi, Actu Lyon affirme que la victime est Kenzo Zies, un jeune garçon de 21 ans, né à Lyon, et passé par le centre de formation de l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Étienne. Libre l'été dernier, il avait décidé de rejoindre l'En-Avant Guingamp, où il avait très peu joué (4 matchs en début de saison et uniquement en National 3). Le joueur était de retour dans sa région d'origine, la saison étant terminée.
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Oui oui les mecs dans ton genre qui expliquent que tout est complot que la terre est plate, que les illuminatis dirigent le monde... effectivement j'arrives pas à comprendre vos dingueries !! Tu fais comment pour voir tes complots partout dans le foot ? hier les arbitres et la fifa ont complotés pour l'argentine, Nasser achete tout lol Personne te comprend Rémi ! c'est pour ce que tout le monde se moque de toi sans exception :)

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et mec tu sais plus quoi dire et du coup tu inventes a quel moment je t'ai parler de femmes?? c a toi que je parle dede la frite toi tu es en train de montré que tu es con sans dire que tu es con

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Je savais bien que tu étais trop limité pour comprendre ces choses là. ^^

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"Mais pour le Qatar, Ousmane Dembélé est bien représentatif pour le PSG et ses supporters. C'est un très bon produit publicitaire pour le Qatar et le PSG. C'est sûr que pour ta petite cervelle, c'est inconcevable. ^^" Tes théories du complot ne sont inconcevables pour les gens normaux Remi.... Toi et tes amis complotistes vous etes pas représentatifs de gens normaux ! Regarde toi t'es le mec dont tout le monde se moque sur foot 01 !! comme tout le monde se moque de Francis Lalanne avec ses théories complotistes !! T'es aussi allumé que les mecs qui expliquent que la terre est plate Rémi le conspirationniste :)

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