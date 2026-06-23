Passé par l'OL et l'ASSE, Kenzo Kies en état de mort cérébrale suite à une noyade

C'est un drame épouvantable qui s'est déroulé lundi près de Villeurbanne. Se baignant avec des amis dans le Rhône, Kenzo Kies, footballeur professionnel de 21 ans, sous contrat avec Guingamp après s'être fait connaître à l'ASSE, s'est noyé. Il est actuellement en état de mort cérébrale selon différentes sources.

Avec la canicule actuelle, les autorités enregistrent malheureusement un nombre record de noyades, puisque 40 personnes seraient ainsi décédées depuis le début de cette vague de chaleur. Lundi, les pompiers sont intervenus dans le Rhône afin de secourir quatre nageurs dans un secteur proche de Villeurbanne. Selon l'AFP, si trois des quatre jeunes hommes étaient déjà sortis de l'eau, un quatrième était toujours en train de se noyer. Malgré une intervention rapide, ce garçon de 21 ans était en état de mort cérébrale lorsqu'il a été transporté à l’hôpital.

Ce mardi, Actu Lyon affirme que la victime est Kenzo Zies, un jeune garçon de 21 ans, né à Lyon, et passé par le centre de formation de l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Étienne. Libre l'été dernier, il avait décidé de rejoindre l'En-Avant Guingamp, où il avait très peu joué (4 matchs en début de saison et uniquement en National 3). Le joueur était de retour dans sa région d'origine, la saison étant terminée.