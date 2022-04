Mbappé et le Real Madrid, ça coince et on sait pourquoi

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé, dont les proches étaient présents à Doha la semaine dernière, discute aussi bien avec le PSG que le Real Madrid, et il ne s’en cache pas.

Actuellement, l’attaquant français assure ne pas avoir pris sa décision au sujet de son avenir, alors que les deux clubs sont suspendus à ses lèvres. Dans un mois la saison sera terminée, et Florentino Pérez est persuadé que Mbappé portera le maillot blanc la saison prochaine. Du côté de Nasser Al-Khelaïfi, on a toujours l’espoir de convaincre l’ancien monégasque de continuer son aventure, et être enfin celui qui soulèvera la Ligue des Champions avec le Paris SG. Il faudra pour cela qu’il signe un nouveau contrat. Et pour le convaincre, l’Emir du Qatar est prêt à céder sur tout, de son rôle dans l’équipe, à son salaire, à la prime à la signature ou à ses droits à l’image.

Le PSG fait des efforts, pas le Real

Kylian Mbappé apprécie forcément les efforts réalisés par le PSG pour le conserver, et il n’y est pas insensible. D’autant plus que le Real Madrid ne fait, lui, pas autant de sacrifices pour le faire venir. Persuadée que le choix du champion du monde 2018 est déjà effectué, la Casa Blanca négocie sur son salaire, sa prime à la signature et son droit à l’image. Et selon Don Balon, il y a bien un hic dans les discussions, car le clan Mbappé ne reçoit aucune proposition réévaluée de la part du Real Madrid, qui n’a pas envie de se rapprocher des offres formulées par le PSG. Le salaire de 50 millions d’euros par an est par exemple à oublier pour Florentino Pérez, alors que Paris est prêt à donner ce montant sans sourciller à son numéro 7. Une différence de traitement qui peut compter dans l’esprit de Kylian Mbappé. Surtout s’il y a un accord pour le laisser filer du PSG dans un an, contre une indemnité connue à l’avance.

Au sujet du droit à l’image également, le Real Madrid est beaucoup moins conciliant que le PSG. Des accrocs qui ne sont pas si petits que ça, alors que le Kid de Bondy entend mieux contrôler sa communication, et ne pas être forcé de se rapprocher de sponsors qu’il n’approuve pas. En attendant, les semaines passent et le PSG en profite pour continuer à « harceler » son joueur et son entourage pour essayer d’avoir gain de cause. Il faudra toutefois présenter un projet bien plus emballant que les prestations de cette fin de saison, où le PSG est certes champion, mais n’avance guère depuis son élimination en Ligue des Champions. Un comportement et des performances qui ne doivent pas forcément ravir Kylian Mbappé, qui en profite néanmoins pour montrer son meilleur visage sur le plan personne en enchainant les passes décisives et les buts.