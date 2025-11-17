ICONSPORT_252703_0027
kylian mbappé Caen

Mbappé et le PSG, un rendez-vous à 55ME au tribunal

Kylian Mbappé17 nov. , 9:20
parClaude Dautel
0
Ce lundi, le conseil des prud'hommes de Paris va se pencher sur l'épineux dossier qui oppose Kylian Mbappé à son ancien employeur, le Paris Saint-Germain. La star tricolore du Real Madrid, qui ne viendra pas, réclame 55ME au PSG et que son contrat soit requalifié en CDI.
Depuis qu'il a quitté librement le PSG en 2024, un litige majeur oppose Kylian Mbappé à son ancien club. Et ce lundi, une audience cruciale est programmé devant le conseil de prud'hommes de Paris. Au cœur de cette confrontation, se trouve la demande de Kylian Mbappé visant à faire requalifier ses Contrats à Durée Déterminée (CDD), entre 2017 et 2024, en Contrat à Durée Indéterminée (CDI). Cette demande vient en plus des 55 millions d'euros, correspondant aux trois derniers mois de salaires impayés de son contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain ainsi qu'à des primes de signature et d'éthique qui n'auraient pas été versées. Et comme le précise Le Parisien, aucune tentative de conciliation devant ce même tribunal des prud'hommes n'a eu lieu compte tenu de la situation.

Une jurisprudence Mbappé en Ligue 1 ?

Ce dossier est particulièrement suivi en raison des sommes colossales en jeu, mais aussi du fait qu'il oppose l'un des meilleurs footballeurs du monde à l'un des plus grands clubs de la planète. De plus, l'issue de cette audience, dont la décision devrait être rendue dans plusieurs mois, déterminera non seulement les compensations financières pour le joueur, mais aussi potentiellement les pratiques contractuelles au sein du football professionnel. Dans les deux camps, les avocats affichent évidemment une certaine confiance, l'idée d'un accord à l'amiable, pourtant évoquée par Fayza Lamari il y a quelques mois, n'étant visiblement plus du tout d'actualité. Ce sont désormais les juges des prud'hommes qui vont se pencher sur ce volumineux dossier, et si leur jugement est attendu dans plusieurs mois, il pourrait encore faire l'objet d'un appel. Autrement dit, cette bataille entre le PSG et Kylian Mbappé n'est pas à la veille d'être terminée.
0
