Le Real Madrid crie au scandale après la blessure de Mbappé
Kylian Mbappé a fini en sang

Mbappé en sang, Madrid menace la Liga !

Kylian Mbappé11 avr. , 9:00
parClaude Dautel
1
Le Real Madrid a dit adieu au titre espagnol en étant tenu en échec vendredi soir par Gérone, mais c'est l'arbitrage du match qui scandalise les Merengue. Notamment parce que Kylian Mbappé a été ciblé.
La déception était déjà grande du côté de Madrid, après le 0-0 contre Gérone, mais la colère était plus virulente. Pour les joueurs, le staff et les dirigeants madrilènes, un penalty évident suite à une manchette sur Kylian Mbappé a été oublié en fin de match. On n'est pas loin d'y voir la confirmation que la Liga ne veut pas voir le Real finir champion d'Espagne. Sur Real Madrid TV, les choses sont claires : « Encore un arbitrage de "Negreiro" » en référence à la fameuse affaire liée au Barça. De son côté, Alvaro Arbeola était tout aussi furieux : « C'est un penalty, ici et sur la lune ! ». Il est vrai que les images de Mbappé au sol avec du sang sur le visage ont fait le tour des médias espagnols.

Madrid crie au scandale de trop

Cette fois, trop c'est trop et du côté du club de Florentino Perez, on voit là la preuve qu'il y a un vrai complot contre le club de la capitale. Le quotidien sportif AS évoque même un divorce brutal entre le Real Madrid et la Liga, tout cela en raison d'un arbitrage qui tout au long de la saison aurait été anti-Madrid. Le boss du Real Madrid a même pris la décision de ne pas parapher un accord trouvé entre le syndicat des arbitres et la fédération espagnole de football pour la mise en place d'un nouveau système. Au micro de la très écoutée émission Carrusel Deportivo, Tomas Roncero a lui clairement pété un plomb après le match contre Gérone. « Ce n’est pas un championnat, c’est un désastre. L’arbitre de la VAR ne peut pas accepter cela, il doit être conscient qu’il ne fait pas son travail », a lancé notre confrère.
Bien évidemment, tandis que le Real Madrid hurle au scandale, du côté du FC Barcelone, on fait remarquer qu'à chaque fois que les Merengue perdent, ils mettent toujours cela sur le dos des arbitres et d'un possible complot mené par le Barça. En attendant, pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers, le rendez-vous de mercredi prochain à Munich en Ligue des champions prend une importance encore plus énorme, puisqu'une nouvelle saison blanche se profile sérieusement.
1
Articles Recommandés
Absent cette saison en Ligue 1, Julien Brun sera sur M6 pour le Mondial
TV

TV : Une grande voix écartée de la Ligue 1, c'est honteux

vahid halilhodzic croit au miracle
FC Nantes

Nantes : Halilhodzic tape dans le tas

Habib Beye
OM

OM : Habib Beye a déjà trouvé un avocat

ICONSPORT_363666_0180
OL

L'OL et les arbitres, une décision historique

Fil Info

11 avr. , 11:30
TV : Une grande voix écartée de la Ligue 1, c'est honteux
11 avr. , 11:00
Nantes : Halilhodzic tape dans le tas
11 avr. , 10:30
OM : Habib Beye a déjà trouvé un avocat
11 avr. , 10:00
L'OL et les arbitres, une décision historique
11 avr. , 9:40
La LFP refuse un nouveau cadeau au PSG
11 avr. , 9:20
ASSE : Réunion d’urgence ce samedi
11 avr. , 8:40
OL : Endrick, une vidéo qui confirme son problème
11 avr. , 8:20
OM : Trois premiers transferts déjà officialisés
11 avr. , 8:00
PSG : Paris fait une offre légendaire au Qatar

Derniers commentaires

Mbappé en sang, Madrid menace la Liga !

Non mais le niveau du journalisme c'est effarant. O-0 ? Au moins il y a eu match nul, sur ça FOOT01 à raison mais bon, juste relire son travail c'est la base,on ne devrait même pas avoir à le dire

PSG : Gonçalo Ramos refuse de perdre son temps avec Luis Enrique

Ramos l'a dit ,il se plait à Paris et bien sur aimerait jouer plus mais il fait parfaitement son travail tel qu'on l'utilise. L.E

PSG : Paris fait une offre légendaire au Qatar

60000 c'est trop peu.on doit construire un stade qui tient compte de la croissance à venir du PSG

La LFP refuse un nouveau cadeau au PSG

D'ici là on aura fait la difference et on aura de l'avance pour mettre une equipe bis

OM : Trois premiers transferts déjà officialisés

8M pour être remplaçant de Paixao pour Traoré c'est correct. 14M pour être titulaire en ARD pour Weah , ça me va aussi. Donc au final on a un titulaire et un bon remplaçant pour 11M de moyenne . C'est correct. Par contre je met un point d'interrogation pour Médina vu sa saison.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading