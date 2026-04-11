Mbappé en sang, Madrid menace la Liga !

Le Real Madrid a dit adieu au titre espagnol en étant tenu en échec vendredi soir par Gérone, mais c'est l'arbitrage du match qui scandalise les Merengue. Notamment parce que Kylian Mbappé a été ciblé.

Encore un arbitrage de "Negreiro" » en référence à la fameuse affaire liée au Barça. De son côté, Alvaro Arbeola était tout aussi furieux : « C'est un penalty, ici et sur la lune ! ». Il est vrai que les images de Mbappé au sol avec du sang sur le visage ont fait le tour des médias espagnols. La déception était déjà grande du côté de Madrid, après le 0-0 contre Gérone, mais la colère était plus virulente. Pour les joueurs, le staff et les dirigeants madrilènes, un penalty évident suite à une manchette sur Kylian Mbappé a été oublié en fin de match. On n'est pas loin d'y voir la confirmation que la Liga ne veut pas voir le Real finir champion d'Espagne. Sur Real Madrid TV, les choses sont claires : «» en référence à la fameuse affaire liée au Barça. De son côté, Alvaro Arbeola était tout aussi furieux : «». Il est vrai que les images de Mbappé au sol avec du sang sur le visage ont fait le tour des médias espagnols.

Madrid crie au scandale de trop

évoque même un divorce brutal entre le Real Madrid et la Liga, tout cela en raison d'un arbitrage qui tout au long de la saison aurait été anti-Madrid. Le boss du Real Madrid a même pris la décision de ne pas parapher un accord trouvé entre le syndicat des arbitres et la fédération espagnole de football pour la mise en place d'un nouveau système. Au micro de la très écoutée émission Carrusel Deportivo, Tomas Roncero a lui clairement pété un plomb après le match contre Gérone. « Ce n’est pas un championnat, c’est un désastre. L’arbitre de la VAR ne peut pas accepter cela, il doit être conscient qu’il ne fait pas son travail », a lancé notre confrère. Cette fois, trop c'est trop et du côté du club de Florentino Perez, on voit là la preuve qu'il y a un vrai complot contre le club de la capitale. Le quotidien sportif AS évoque même un divorce brutal entre le Real Madrid et la Liga, tout cela en raison d'un arbitrage qui tout au long de la saison aurait été anti-Madrid. Le boss du Real Madrid a même pris la décision de ne pas parapher un accord trouvé entre le syndicat des arbitres et la fédération espagnole de football pour la mise en place d'un nouveau système. Au micro de la très écoutée émission Carrusel Deportivo, Tomas Roncero a lui clairement pété un plomb après le match contre Gérone. «», a lancé notre confrère.

Bien évidemment, tandis que le Real Madrid hurle au scandale, du côté du FC Barcelone, on fait remarquer qu'à chaque fois que les Merengue perdent, ils mettent toujours cela sur le dos des arbitres et d'un possible complot mené par le Barça. En attendant, pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers, le rendez-vous de mercredi prochain à Munich en Ligue des champions prend une importance encore plus énorme, puisqu'une nouvelle saison blanche se profile sérieusement.