Mbappé en sang, Madrid menace la Liga !

Non mais le niveau du journalisme c'est effarant. O-0 ? Au moins il y a eu match nul, sur ça FOOT01 à raison mais bon, juste relire son travail c'est la base,on ne devrait même pas avoir à le dire
Ramos l'a dit ,il se plait à Paris et bien sur aimerait jouer plus mais il fait parfaitement son travail tel qu'on l'utilise. L.E
60000 c'est trop peu.on doit construire un stade qui tient compte de la croissance à venir du PSG
D'ici là on aura fait la difference et on aura de l'avance pour mettre une equipe bis
8M pour être remplaçant de Paixao pour Traoré c'est correct. 14M pour être titulaire en ARD pour Weah , ça me va aussi. Donc au final on a un titulaire et un bon remplaçant pour 11M de moyenne . C'est correct. Par contre je met un point d'interrogation pour Médina vu sa saison.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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Codazo en la boca de Vitor Reis a Mbappé en el 88' con 1-1. La corrupción de Alberola Rojas y Trujillo Suárez es brutal. Imposible competir así contra el corrupto Barça. Y tanto que están haciendo historia: MAFIA. @CTARFEF @rfef 💰 #RealMadridGirona