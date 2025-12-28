ASSE : Gazidis a tranché pour Horneland

Contre toute attente, l'AS Saint-Etienne n'est pas en position de monter directement de Ligue 1 alors que l'on va entamer la deuxième partie de saison. Eirik Horneland sait à quoi s'en tenir.

Le Progrès. Avec un mercato de feu à l'échelle de la Ligue 2 , l'ASSE semblait être taillée pour faire un passage rapide dans ce championnat avant de vite remonter dans l'élite. Néanmoins c'est bien mal connaître la L2, qui chaque week-end réserve son lot de mauvaises surprises pour les Verts. Le nul à Geoffroy-Guichard contre une équipe de Bastia , solide dernier, a été le point d'orgue d'un début de saison globalement très mitigé pour Saint-Etienne. Un an après avoir rejoint le Forez, Eirik Horneland n'a pas réussi à maintenir les Verts en Ligue 1 et ne parvient pas à les installer en tête de Ligue 2. De quoi le mettre en danger ? Pas du tout révèle

Pas de révolution à l'ASSE

Le technicien, désormais sous pression, a six mois pour ramener le club stéphanois en Ligue 1 », précise Judicaël Bissardon, journaliste du quotidien régional. Là où Kilmer Sports et son dirigeant, Ivan Gazidis, pourraient légitimement s'agacer et pousser dehors l'entraîneur norvégien, ce dernier bénéficiera encore de la confiance des responsables de l'AS Saint-Etienne jusqu'en fin de saison. Même si le mercato d'hiver stéphanois sera copieux , il ne concernera pas le poste d'Eirik Horneland. «», précise Judicaël Bissardon, journaliste du quotidien régional.

Dorénavant éliminée de la Coupe de France, malgré un beau match à Nice, l'AS Saint-Étienne doit entièrement se focaliser sur la Ligue 1. Et il faudra rapidement digérer Noël et le jour de l'an, car le 3 janvier l'ASSE se déplacera au Mans, une formation qui en octobre dernier était venue s'imposer dans le Chaudron (2-3). Un résultat qui avait été l'un des premiers gros coups d'arrêt pour l'équipe d'Eirik Horneland et qui avait mis en exergue les soucis de cette formation stéphanoise. Il faudra voir si pour son premier match de l'année 2026, les Verts auront trouvé des solutions;