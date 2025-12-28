asse deux recrues en or horneland est aux anges iconsport 260411 0144 395288

ASSE : Gazidis a tranché pour Horneland

ASSE28 déc. , 9:00
parClaude Dautel
0
Contre toute attente, l'AS Saint-Etienne n'est pas en position de monter directement de Ligue 1 alors que l'on va entamer la deuxième partie de saison. Eirik Horneland sait à quoi s'en tenir.
Avec un mercato de feu à l'échelle de la Ligue 2, l'ASSE semblait être taillée pour faire un passage rapide dans ce championnat avant de vite remonter dans l'élite. Néanmoins c'est bien mal connaître la L2, qui chaque week-end réserve son lot de mauvaises surprises pour les Verts. Le nul à Geoffroy-Guichard contre une équipe de Bastia, solide dernier, a été le point d'orgue d'un début de saison globalement très mitigé pour Saint-Etienne. Un an après avoir rejoint le Forez, Eirik Horneland n'a pas réussi à maintenir les Verts en Ligue 1 et ne parvient pas à les installer en tête de Ligue 2. De quoi le mettre en danger ? Pas du tout révèle Le Progrès.

Pas de révolution à l'ASSE

Là où Kilmer Sports et son dirigeant, Ivan Gazidis, pourraient légitimement s'agacer et pousser dehors l'entraîneur norvégien, ce dernier bénéficiera encore de la confiance des responsables de l'AS Saint-Etienne jusqu'en fin de saison. Même si le mercato d'hiver stéphanois sera copieux, il ne concernera pas le poste d'Eirik Horneland. « Le technicien, désormais sous pression, a six mois pour ramener le club stéphanois en Ligue 1 », précise Judicaël Bissardon, journaliste du quotidien régional. 
Dorénavant éliminée de la Coupe de France, malgré un beau match à Nice, l'AS Saint-Étienne doit entièrement se focaliser sur la Ligue 1. Et il faudra rapidement digérer Noël et le jour de l'an, car le 3 janvier l'ASSE se déplacera au Mans, une formation qui en octobre dernier était venue s'imposer dans le Chaudron (2-3). Un résultat qui avait été l'un des premiers gros coups d'arrêt pour l'équipe d'Eirik Horneland et qui avait mis en exergue les soucis de cette formation stéphanoise. Il faudra voir si pour son premier match de l'année 2026, les Verts auront trouvé des solutions;
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280508_0130
Monaco

Monaco : Un cadre déjà dans l'avion vers la Turquie

Endrick (photo OL)
OL

OL : Le salaire d'Endrick va rendre fou la Ligue 1

ICONSPORT_243359_0046
PSG

PSG : Paris lâche 45ME pour un énorme défenseur

Fil Info

28 déc. , 9:30
Monaco : Un cadre déjà dans l'avion vers la Turquie
28 déc. , 8:40
OL : Le salaire d'Endrick va rendre fou la Ligue 1
28 déc. , 8:20
PSG : Paris lâche 45ME pour un énorme défenseur
28 déc. , 8:00
L'OM va s'offrir un prodige croate
27 déc. , 23:02
CAN 2025 : Le Nigéria bat la Tunisie après un match fou
27 déc. , 22:40
Ita : La Juventus monte sur le podium
27 déc. , 22:30
Maroc : Walid Regragui viré, la haine frappe déjà
27 déc. , 22:00
ASSE : « J’ai essayé de le retenir », il raconte la colère de Gasset

Derniers commentaires

L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

Ce serait bien de faire un partenariat comme Strasbourg avec Chelsea L'OL avec Manchester City afin de se faire prêter des jeunes avec un fort potentiel pour ce qu'ils trouvent du temps de jeu chez nous.

PSG : Paris lâche 45ME pour un énorme défenseur

Non, c'est pas un poste qui a besoin de renfort. La config Marquis / Zab en DC pied droit est bonne pour 2-3 ans et c'est normal peu importe ce qu'en disent les 'observateurs' que l'Ukrainien ait du mal à s'adapter à la L1 / France.

Le PSG recalé, Rüdiger préfère l’Arabie Saoudite

On a vu son niveau à la CDM des clubs, il donne le 2e but à dembouz.

L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

Ce transfert sauve le club devant les instances! On dit merci qui?

L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

Il lui restait un an + un an supplémentaire automatique s'il était toujours au club au 1er septembre 2025. Regarde mon commentaire plus haut.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading