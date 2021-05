Mercato : « Cristiano Ronaldo se queda », Georgina a tranché

Dans : Mercato.

L’avenir de Cristiano Ronaldo est très incertain pour cet été. L’attaquant portugais est dit lassé par le manque de compétitivité du club du Piémont en Ligue des Champions, avec trois échecs consécutifs beaucoup plus tôt que prévu.

En plus de cela, la perte du titre au profit de l’Inter Milan fait mauvais genre pour une formation habituée à dominer largement l’Italie. A un an de la fin de son contrat, alors que la Juventus se demande presque à voix haute si l’équipe ne serait pas meilleure sans lui, l’avenir de CR7 est mis tous les jours sur le carreau. Et cela peut aller loin puisque même son épouse, Georgina, a été interpellée par des journalistes alors qu’elle était en Espagne. L’épouse de la superstar portugaise était en effet dans la rue en train de se promener pour les besoins d’un documentaire de Netflix, ce qui avait forcément attiré du monde. La question insistante sur l’avenir de son mari a provoqué sa réponse définitive.

« Cristiano reste à la Juventus ou il s’en va ? Il reste », a lancé madame Cristiano Ronaldo, lançant le fameux « Se queda » resté célèbre dans le monde du football. Une réponse qui a eu le but de calmer le flot de questions, même si cela n’est probablement pas aussi simple que cela. En effet, Jorge Mendes, agent historique de CR7, a été mandaté par ce dernier pour lui trouver un nouveau point de chute, ou du moins étudier la possibilité de rejoindre le PSG ou Manchester United, les deux principaux candidats à sa venue. Pour le moment, le Paris SG ne serait pas chaud, préférant se garder cette piste de prestige sous le coude si jamais Kylian Mbappé venait à partir vers le Real Madrid. Une situation délicate, sachant que Lionel Messi envisage de plus en plus sérieusement de prolonger au Barça, et que Cristiano Ronaldo n’est pas non plus du genre à laisser son avenir en suspens pendant tout l’été.