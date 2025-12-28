PSG : 50ME pour ce Brésilien, Paris refuse

Âgé de 19 ans, le jeune attaquant brésilien Rayan a crevé l'écran à Vasco de Gama cette année. De quoi en faire la coqueluche des clubs européens dont le Paris Saint-Germain. Néanmoins, les Parisiens doivent lâcher une grosse somme pour s'offrir le joueur.

Si le Brésil ne fournit plus autant de pépites qu'il y a quelques années, le pays du football est toujours scruté par les recruteurs européens. Ses attaquants s'arrachent à prix d'or en ce moment. Le Real Madrid a montré la voie avec Vinicius (45 millions d'euros), Rodrygo (45 millions d'euros) et Endrick (près de 50 millions d'euros). Des paris onéreux mais tous gagnants ou presque. Le Paris Saint-Germain entend imiter son rival espagnol avec la nouvelle pépite brésilienne Rayan.

Vasco met sous pression le PSG

Le jeune attaquant de 19 ans a réalisé une superbe saison à Vasco de Gama. Finaliste malheureux de la Coupe du Brésil, il a été très efficace sur le plan personnel. Il a inscrit 20 buts toutes compétitions confondues avec le club carioca en 2025. Cela fait plusieurs semaines qu'il est dans les radars de Luis Campos . Le conseiller sportif du club parisien a flairé la bonne affaire. Cependant, le transfert apparaît de moins en moins séduisant au fil du temps pour le PSG.

Le prix de Rayan ne cesse d'augmenter. Paris pensait l'obtenir pour 40 millions d'euros maximum en octobre. Or, selon le journaliste Ekrem Konur, Vasco de Gama attend au moins 50 millions d'euros désormais pour son jeune attaquant. Une inflation provoquée par une concurrence fournie et active. Les Russes du Zénith Saint-Pétersbourg viennent d'être rembarrés par Vasco malgré une offre de 31 millions d'euros sur la table. Porto, le Real Madrid, Barcelone ou encore Chelsea rôdent aussi, ce qui oblige le PSG à sortir les fonds requis très rapidement pour ne pas rater ce gros coup annoncé.