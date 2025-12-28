Monaco : Un cadre déjà dans l'avion vers la Turquie

Tout porte à croire que l'AS Monaco va sérieusement dégraisser son effectif en janvier. Thilo Kehrer risque d'être dans la charrette des départs. Le défenseur allemand a une touche sérieuse en Turquie.

Un début de saison semblable à un cauchemar éveillé pour l' AS Monaco . Candidat déclaré au podium voire concurrent numéro 1 pour titiller le PSG, le club princier ne se classe que 9e actuellement. Pénalisé par de gros problèmes défensifs, l'ASM n'arrive pas à enchaîner les succès et a déjà changé d'entraîneur en cours d'exercice. Mais, même avec Sébastien Pocognoli, le constat d'échec est là. Dans ce contexte, la direction monégasque anticipe déjà les difficultés financières de l'été prochain en prévoyant une grande braderie.

Thilo Kehrer vers Besiktas ?

Selon le journaliste Romain Molina, un grand dégraissage de l'effectif est prévu pour le mois de janvier. Les clubs étrangers peuvent donc réaliser de bonnes affaires en Principauté. Besiktas l'a bien compris selon le site Transferfeed. En effet, la formation stambouliote convoite Thilo Kehrer pour renforcer sa défense. Titulaire en charnière centrale à Monaco, l'Allemand sait aussi évoluer au poste de latéral. Une polyvalence qui convainc l'entraîneur du 5e de Super Lig turque Sergen Yalçin.

En plus, les footballeurs allemands se plaisent bien en Turquie actuellement, à l'image de Leroy Sané et Ilkay Gundogan à Galatasaray. Reste à se mettre d'accord sur le prix avec les Monégasques. Thilo Kehrer est évalué à 18 millions d'euros par le site de cotation de joueurs Transfermarkt. Néanmoins, une vente pour 15 millions d'euros est largement possible. Même s'il n'est pas toujours performant, l'ancien joueur du PSG est un cadre de l'ASM. Son départ constituerait une vraie perte pour Monaco à court terme et le symbole de la fin des grandes ambitions pour le club princier.