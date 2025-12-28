ICONSPORT_280508_0130

Monaco : Un cadre déjà dans l'avion vers la Turquie

Monaco28 déc. , 9:30
parMehdi Lunay
2
Tout porte à croire que l'AS Monaco va sérieusement dégraisser son effectif en janvier. Thilo Kehrer risque d'être dans la charrette des départs. Le défenseur allemand a une touche sérieuse en Turquie.
Un début de saison semblable à un cauchemar éveillé pour l'AS Monaco. Candidat déclaré au podium voire concurrent numéro 1 pour titiller le PSG, le club princier ne se classe que 9e actuellement. Pénalisé par de gros problèmes défensifs, l'ASM n'arrive pas à enchaîner les succès et a déjà changé d'entraîneur en cours d'exercice. Mais, même avec Sébastien Pocognoli, le constat d'échec est là. Dans ce contexte, la direction monégasque anticipe déjà les difficultés financières de l'été prochain en prévoyant une grande braderie.

Thilo Kehrer vers Besiktas ?

Selon le journaliste Romain Molina, un grand dégraissage de l'effectif est prévu pour le mois de janvier. Les clubs étrangers peuvent donc réaliser de bonnes affaires en Principauté. Besiktas l'a bien compris selon le site Transferfeed. En effet, la formation stambouliote convoite Thilo Kehrer pour renforcer sa défense. Titulaire en charnière centrale à Monaco, l'Allemand sait aussi évoluer au poste de latéral. Une polyvalence qui convainc l'entraîneur du 5e de Super Lig turque Sergen Yalçin.
En plus, les footballeurs allemands se plaisent bien en Turquie actuellement, à l'image de Leroy Sané et Ilkay Gundogan à Galatasaray. Reste à se mettre d'accord sur le prix avec les Monégasques. Thilo Kehrer est évalué à 18 millions d'euros par le site de cotation de joueurs Transfermarkt. Néanmoins, une vente pour 15 millions d'euros est largement possible. Même s'il n'est pas toujours performant, l'ancien joueur du PSG est un cadre de l'ASM. Son départ constituerait une vraie perte pour Monaco à court terme et le symbole de la fin des grandes ambitions pour le club princier.
T. Kehrer

T. Kehrer

GermanyAllemagne Âge 29 Défenseur

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs11
Buts0
Passes décisives0
Jaune3
Rouge1
Jaune Rouge1
2
Derniers commentaires

Cherki au niveau d'Akliouche, Grégory Schneider est sans pitié

Mon souhait serait akliouche tati bouaddi au PSG

Araujo au PSG, un agent confirme

Fake

Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola

ici c

Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola

Pas moi

Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola

T devin toi mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

