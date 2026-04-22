Les supporters de Madrid prennent Mbappé à partie
Kylian Mbappé critiqué à Madrid

Kylian Mbappé hué à Madrid, la crise couve

Kylian Mbappé22 avr. , 9:20
parClaude Dautel
0
Auteur d'un des deux buts de la victoire du Real Madrid contre Alaves, Kylian Mbappé n'a pas échappé aux sifflets et même aux huées du public de Santiago-Bernabeu. Avec Vinicius Jr, le joueur français était dans le collimateur du public.
Le Real Madrid a beau avoir gagné en Liga, et même si ses maigres espoirs de titre existent encore, les supporters madrilènes n'étaient pas d'humeur badine mardi soir. Copieusement sifflés et hués, Kylian Mbappé et Vinicius Jr ont calmé un peu l'ambiance en marquant chacun un but. Cependant, cela n'a pas empêché les sifflets de revenir, lorsque l'attaquant français a raté une énorme occasion juste avant la pause. Visiblement très agacé par cet accueil viril, Kylian Mbappé n'avait pas célébré son but avec les fans du Real Madrid, et à la fin de la rencontre il a directement filé vers les vestiaires, sans saluer le public comme ses coéquipiers le faisaient. Il est vrai que deux ans après avoir quitté le Paris Saint-Germain, le Kid de Bondy ne pensait probablement devoir subir ce genre de comportement de ses propres supporters.
Ce mercredi, ce comportement des supporters du Real Madrid à destination de Kylian Mbappé et Vinicius Jr fait évidemment du bruit en Espagne. Dans la célèbre émission El Chiringuito, Juanma Rodríguez a ironisé sur la situation du joueur français et de Madrid qui a changé de projet : « Ici, il y a une mission : créer un PSG 2.0 autour de Mbappé. » Et sur les réseaux sociaux, la bagarre fait rage entre ceux qui veulent que Vinicius Jr soit transféré cet été afin de laisser au seul Kylian Mbappé les clés du club de Florentino Perez, et ceux qui pensent que Kylian Mbappé va finalement faire comme au PSG avec le risque que le Real Madrid ne gagne plus rien sur la scène européenne.
A en croire AS et Marca, on s'oriente plutôt vers une vente de l'attaquant brésilien, lequel n'est que l'ombre de lui-même depuis que Kylian Mbappé a signé au Real Madrid. Dans l'ombre de l'ancien joueur du PSG, Vinicius Jr semble ne s'être jamais remis de son échec dans la course au Ballon d'Or 2024. A voir si Florent Perez sacrifiera un joueur qu'il adore, afin de laisser toute la place à Mbappé. Mais dans l'émission Carrusel Deportivo, on pousse le curseur encore plus loin. « Si Klopp est choisi comme entraîneur, le Real Madrid devra vendre Vinicius et Mbappé. Il leur sera impossible de jouer avec leur attitude habituelle sous la direction de Klopp », prévient Bruno Alemany, célèbre journaliste espagnol.
Articles Recommandés
ICONSPORT 261669 0186
FC Nantes

Nantes va « tenter comme l’OL » pour battre le PSG

ICONSPORT_360651_0118
ASSE

ASSE : Kilmer prolonge un contrat en or

ICONSPORT_364694_0354
PSG

PSG : Barcola peut partir, Paris tient son remplaçant

Mason Greenwood est devenu fantomatique
OM

OM : Greenwood dégoûte les dirigeants

Fil Info

22 avr. , 9:40
Nantes va « tenter comme l’OL » pour battre le PSG
22 avr. , 9:00
ASSE : Kilmer prolonge un contrat en or
22 avr. , 8:40
PSG : Barcola peut partir, Paris tient son remplaçant
22 avr. , 8:20
OM : Greenwood dégoûte les dirigeants
22 avr. , 8:00
OL : Le patron de la Juve n'achètera pas Lyon
22 avr. , 7:07
TV : PSG - Nantes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
21 avr. , 23:41
Mbappé et Vinicius relancent le Real Madrid
21 avr. , 23:30
Luis Enrique a prolongé au PSG jusqu’en 2030
21 avr. , 23:10
CdF : Programme TV et résultats des demi-finales

Derniers commentaires

CdF : Lens pulvérise Toulouse et file en finale

C'est ce que je dis depuis des années sur ce forum ou d'autres, tant que le tibia ne sera pas détaché du genou.... J'ai revu les images, c'était rouge, comme tu dis, tacle par derrière, sur la cheville en +... Et heureusement que ça siffle péno...

OL : Le patron de la Juve n'achètera pas Lyon

Déjà, qui vous a dit qu'il était intéressé ??? Et vu les résultats de la Juves depuis quelques années... Non merci.

PSG : Barcola peut partir, Paris tient son remplaçant

100M .. j aimerai que lyon arrive a vendre aussi cher ses joueurs .. avec les memes stats en france tu vends ton joueurs 20-30M a tout casser

OM : Habib Beye le Guardiola du pauvre, Pierre Ménès se marre

tu ne veux pas venir a l OM vite fait?

OM : Greenwood dégoûte les dirigeants

mdrr. les conneries.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

Loading