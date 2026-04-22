Kylian Mbappé hué à Madrid, la crise couve

Auteur d'un des deux buts de la victoire du Real Madrid contre Alaves, Kylian Mbappé n'a pas échappé aux sifflets et même aux huées du public de Santiago-Bernabeu. Avec Vinicius Jr, le joueur français était dans le collimateur du public.

Kid de Bondy ne pensait probablement devoir subir ce genre de comportement de ses propres supporters. Le Real Madrid a beau avoir gagné en Liga , et même si ses maigres espoirs de titre existent encore, les supporters madrilènes n'étaient pas d'humeur badine mardi soir. Copieusement sifflés et hués, Kylian Mbappé et Vinicius Jr ont calmé un peu l'ambiance en marquant chacun un but. Cependant, cela n'a pas empêché les sifflets de revenir, lorsque l'attaquant français a raté une énorme occasion juste avant la pause. Visiblement très agacé par cet accueil viril, Kylian Mbappé n'avait pas célébré son but avec les fans du Real Madrid, et à la fin de la rencontre il a directement filé vers les vestiaires, sans saluer le public comme ses coéquipiers le faisaient. Il est vrai que deux ans après avoir quitté le Paris Saint-Germain, lene pensait probablement devoir subir ce genre de comportement de ses propres supporters.

Ce mercredi, ce comportement des supporters du Real Madrid à destination de Kylian Mbappé et Vinicius Jr fait évidemment du bruit en Espagne. Dans la célèbre émission El Chiringuito, Juanma Rodríguez a ironisé sur la situation du joueur français et de Madrid qui a changé de projet : « Ici, il y a une mission : créer un PSG 2.0 autour de Mbappé. » Et sur les réseaux sociaux, la bagarre fait rage entre ceux qui veulent que Vinicius Jr soit transféré cet été afin de laisser au seul Kylian Mbappé les clés du club de Florentino Perez, et ceux qui pensent que Kylian Mbappé va finalement faire comme au PSG avec le risque que le Real Madrid ne gagne plus rien sur la scène européenne.

A en croire AS et Marca, on s'oriente plutôt vers une vente de l'attaquant brésilien, lequel n'est que l'ombre de lui-même depuis que Kylian Mbappé a signé au Real Madrid. Dans l'ombre de l'ancien joueur du PSG, Vinicius Jr semble ne s'être jamais remis de son échec dans la course au Ballon d'Or 2024. A voir si Florent Perez sacrifiera un joueur qu'il adore, afin de laisser toute la place à Mbappé. Mais dans l'émission Carrusel Deportivo, on pousse le curseur encore plus loin. « Si Klopp est choisi comme entraîneur, le Real Madrid devra vendre Vinicius et Mbappé. Il leur sera impossible de jouer avec leur attitude habituelle sous la direction de Klopp », prévient Bruno Alemany, célèbre journaliste espagnol.