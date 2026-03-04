L'ASSE vise un record fou ce samedi

Nuamah et Mangala, non il ne reviendront surement pas au top pour cette saison
Lui serait intéressant pourtant
Ce que dit Riollo aujourd'hui n'a plus grande valeur.
Je te rejoins que c'est surtout le tir de loin, mais il tente souvent l'enroulé 2eme dans ce tir de loin
inutile de prendre de risques avec les blessés,notre effectif est suffisant pour trouver la solution
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
🔜 #ASSERED, c'est ce samedi dans le Chaudron ! 🎟️ asse.fr/e5e186