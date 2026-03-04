ICONSPORT_356158_0157

L'ASSE vise un record fou ce samedi

ASSE04 mars , 9:00
parNathan Hanini
0
L’AS Saint-Etienne est de retour aux affaires. Le club du Forez a enchaîné le week-end dernier, une quatrième victoire consécutive en Ligue 2. Ce samedi, pour tenter la passe de cinq, le club du Forez reçoit le Red Star. Le peuple Vert risque de répondre à l’appel.
L’AS Saint-Etienne version Philippe Montanier ne perd plus. Le week-end dernier, le club du Forez s’est largement imposé à Pau 3-0, pour enchaîner une quatrième victoire consécutive. Philippe Montanier a réussi ce qu’aucun autre entraîneur des Verts n’a réussi à l’époque moderne. Une série qui permet à l’ASSE de se replacer dans la course à la montée. Désormais seulement deux points séparent le leader Troyes du club forézien. Ce samedi, nouveau rendez-vous important pour les coéquipiers de Gautier Larsonneur avec la réception du Red Star.

Saint-Etienne à guichet fermé, record de la saison

Cinquièmes du championnat, les Franciliens sont l’une des belles surprises de cet exercice 2025 – 2026. Dans ce contexte, Geoffroy Guichard devrait répondre présent. Selon le média envertetcontretous.fr, le record d’affluence de la saison pourrait être battu ce week-end. Déjà 31 000 billets ont été vendus selon le média spécialiste de l’actualité de l’ASSE. Pour rappel le record précédent a été réalisé pour la rencontre face à Grenoble qui s’est jouée devant 35 729 spectateurs. Toujours selon envertetcontretous.fr, un guichet fermé est possible pour cette rencontre capitale. En championnat, l’AS Saint-Etienne n’a plus enchaîné cinq victoires consécutives depuis mars 2016, le club était alors en Ligue 1. Mais la réception des Audoniens s’annonce difficile. À l’aller, les Verts s’étaient inclinés sur le score de 2-1. De son côté, le Red Star n’a gagné qu’un seul de ses six derniers matchs. Ce samedi, le Chaudron accompagnera les hommes de Philippe Montanier pour peut-être prendre la tête de la Ligue 2 pour la première fois depuis le 23 septembre dernier.

Lire aussi

ASSE : La Ligue 1 ne fait plus peur à personneASSE : La Ligue 1 ne fait plus peur à personne
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278492_0248
Coupe de France

TV : OM - Toulouse, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_240718_0134
PSG

PSG : Barcola au Barça, la promesse de Luis Enrique

ICONSPORT_360940_0049
Liga

Espg : Griezmann chambre salement le Barça

Fabian Ruiz
PSG

PSG : Sale nouvelle pour Fabian Ruiz

Fil Info

04 mars , 10:34
TV : OM - Toulouse, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
04 mars , 10:30
PSG : Barcola au Barça, la promesse de Luis Enrique
04 mars , 10:00
Espg : Griezmann chambre salement le Barça
04 mars , 9:30
PSG : Sale nouvelle pour Fabian Ruiz
04 mars , 8:40
Mbappé sort à Paris, ça fait scandale à Madrid
04 mars , 8:20
OL : Il prévoit un terrible scénario pour Lyon
04 mars , 8:00
OM : McCourt perd 600 millions d en quatre jours
03 mars , 23:19
PL : Liverpool tombe de très haut

Derniers commentaires

OL : Il prévoit un terrible scénario pour Lyon

Nuamah et Mangala, non il ne reviendront surement pas au top pour cette saison

Olise n’a aucune intention de signer au PSG

Lui serait intéressant pourtant

PSG : Riolo confirme, Dembélé va mettre le feu au mercato

Ce que dit Riollo aujourd'hui n'a plus grande valeur.

OM : Transfert à 35 ME, Beye applaudit Longoria

Je te rejoins que c'est surtout le tir de loin, mais il tente souvent l'enroulé 2eme dans ce tir de loin

PSG : Sale nouvelle pour Fabian Ruiz

inutile de prendre de risques avec les blessés,notre effectif est suffisant pour trouver la solution

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading