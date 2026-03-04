L'ASSE vise un record fou ce samedi

L’AS Saint-Etienne est de retour aux affaires. Le club du Forez a enchaîné le week-end dernier, une quatrième victoire consécutive en Ligue 2. Ce samedi, pour tenter la passe de cinq, le club du Forez reçoit le Red Star. Le peuple Vert risque de répondre à l’appel.

L’AS Saint-Etienne version Philippe Montanier ne perd plus. Le week-end dernier, le club du Forez s’est largement imposé à Pau 3-0, pour enchaîner une quatrième victoire consécutive. Philippe Montanier a réussi ce qu’aucun autre entraîneur des Verts n’a réussi à l’époque moderne. Une série qui permet à l’ ASSE de se replacer dans la course à la montée. Désormais seulement deux points séparent le leader Troyes du club forézien. Ce samedi, nouveau rendez-vous important pour les coéquipiers de Gautier Larsonneur avec la réception du Red Star.

Saint-Etienne à guichet fermé, record de la saison

envertetcontretous.fr, le record d'affluence de la saison pourrait être battu ce week-end. Déjà 31 000 billets ont été vendus selon le média spécialiste de l'actualité de l'ASSE. Pour rappel le record précédent a été réalisé pour la rencontre face à Grenoble qui s'est jouée devant 35 729 spectateurs. Toujours selon envertetcontretous.fr, un guichet fermé est possible pour cette rencontre capitale. En championnat, l'AS Saint-Etienne n'a plus enchaîné cinq victoires consécutives depuis mars 2016, le club était alors en Ligue 1. Mais la réception des Audoniens s'annonce difficile. À l'aller, les Verts s'étaient inclinés sur le score de 2-1. De son côté, le Red Star n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matchs. Ce samedi, le Chaudron accompagnera les hommes de Philippe Montanier pour peut-être prendre la tête de la Ligue 2 pour la première fois depuis le 23 septembre dernier.