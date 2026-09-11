ICONSPORT_370163_0792 Mbappé

Les moqueries vont trop loin, Mbappé en souffre

Kylian Mbappé11 sept. , 21:30
parEric Bethsy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Comparé à l’ancien dictateur Mobutu Sese Seko pour sa supposée tendance à tout diriger, Kylian Mbappé ne trouve pas la plaisanterie si amusante. L’attaquant de l’équipe de France constate que ses détracteurs ne comprennent pas la gravité de leurs moqueries.
Dans son entretien accordé à France Football, Kylian Mbappé n’a pas seulement évoqué sa candidature pour le Ballon d’Or. L’attaquant du Real Madrid a également profité de cette interview pour revenir sur les critiques dont il fait l'objet. Sans parler de son travail défensif jugé insuffisant depuis ses années au Paris Saint-Germain, le Français subit aussi des commentaires sur sa supposée tendance à vouloir tout diriger.

Lire aussi

Ballon d’Or : Le Real et Mbappé draguent l’organisateurBallon d’Or : Le Real et Mbappé draguent l’organisateur
D’où la comparaison avec l’ancien dictateur congolais Mobutu Sese Seko, un mème largement repris pendant la Coupe du monde 2026, y compris dans le vestiaire des Bleus où son coéquipier Ousmane Dembélé le surnommait « Mobut ». De la part du Parisien, la moquerie n’a rien de méchant. En revanche, Kylian Mbappé le vit beaucoup plus mal lorsqu’il s’agit de ses détracteurs. « Il y a une partie qui est drôle parce qu'on sent que, pour une partie des gens, c'est bon enfant », a d’abord réagi le capitaine des Bleus.
« Il y a aussi une partie un peu moins drôle parce qu'on connaît les dégâts que ce genre de personnes ont causés dans l'histoire. Être comparé à des gens qui assassinent des gens, ou qui ont rendu des millions et des millions de personnes malheureuses... Je ne pense pas avoir fait ça dans ma vie. Il y a donc un mélange de choses. D'un côté, je sais que c'est fait de manière légère et que ça ne va pas aussi loin, mais cela montre parfois un manque de conscience politique et humaine chez les gens. Ousmane, c'est autre chose. Lui, il a pris ça sur les réseaux sociaux ! Lui, c'est pour rigoler », a expliqué Kylian Mbappé, loin d’être insensible aux commentaires à son sujet.
Articles Recommandés
Camara ICONSPORT_361127_0156
Monaco

ASM : Frustré, il lance déjà son mercato estival

ICONSPORT_372878_0038
OL

OL : Pierre Sage revient à Lyon avec un énorme cadeau

ICONSPORT_366748_0069
PSG

Bournemouth prévient le PSG pour Kroupi

ICONSPORT_369896_0164 Ligue 1
Ligue 1

Rennes - OM : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Fil Info

11 sept. , 22:00
Un grand hommage pour Eric Roy, Brest remplace la LFP
11 sept. , 21:00
ASM : Frustré, il lance déjà son mercato estival
11 sept. , 20:30
OL : Pierre Sage revient à Lyon avec un énorme cadeau
11 sept. , 20:00
Bournemouth prévient le PSG pour Kroupi
11 sept. , 19:56
Rennes - OM : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)
11 sept. , 19:30
OL : Deux recrues à la ramasse, Fonseca sort le carton rouge
11 sept. , 19:00
Pinault veut son stade à 350 ME, Rennes réagit
11 sept. , 18:30
L'homme fort du PSG dragué en Angleterre
11 sept. , 18:00
Il explose en D3 espagnole, l'OM se frotte les mains

Derniers commentaires

Rennes - OM : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Pas sûr … 😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Les moqueries vont trop loin, Mbappé en souffre

Ça va retourner contre eux a un moment donné Ils se croivent tout permis derrière leurs écran Continu sans rien dire kilyan ! Quand ils auront la justice aux fesses, ça va leurs faire tout drôle

Rennes - OM : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Allez l'OM ! Si ont fait la même en deuxième mi-temps, ça va le faire 👊⚽

Rennes - OM : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

quel hold-up ????

Rennes - OM : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Hold up ? Mdr Il y a déjà des joueurs de l'OM qui sont déjà cramés à la mi-temps.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
93300514
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
3Paris logo
Paris
73210624
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
5Rennes logo
Rennes
73210752
6Strasbourg logo
Strasbourg
63201871
7Brest logo
Brest
53120651
8Lorient logo
Lorient
43111220
9Troyes logo
Troyes
4311147-3
10Lens logo
Lens
33102651
11Olympique Marseille logo
O. Marseille
33102651
12Angers SCO logo
Angers SCO
3310245-1
13Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
14Le Mans logo
Le Mans
2302156-1
15Nice logo
Nice
2302114-3
16Le Havre logo
Le Havre
1301224-2
17Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

Loading