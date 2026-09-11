Les moqueries vont trop loin, Mbappé en souffre

Comparé à l’ancien dictateur Mobutu Sese Seko pour sa supposée tendance à tout diriger, Kylian Mbappé ne trouve pas la plaisanterie si amusante. L’attaquant de l’équipe de France constate que ses détracteurs ne comprennent pas la gravité de leurs moqueries.

Dans son entretien accordé à France Football, Kylian Mbappé n’a pas seulement évoqué sa candidature pour le Ballon d’Or. L’attaquant du Real Madrid a également profité de cette interview pour revenir sur les critiques dont il fait l'objet. Sans parler de son travail défensif jugé insuffisant depuis ses années au Paris Saint-Germain, le Français subit aussi des commentaires sur sa supposée tendance à vouloir tout diriger.

D’où la comparaison avec l’ancien dictateur congolais Mobutu Sese Seko, un mème largement repris pendant la Coupe du monde 2026, y compris dans le vestiaire des Bleus où son coéquipier Ousmane Dembélé le surnommait « Mobut ». De la part du Parisien, la moquerie n’a rien de méchant. En revanche, Kylian Mbappé le vit beaucoup plus mal lorsqu’il s’agit de ses détracteurs. « Il y a une partie qui est drôle parce qu'on sent que, pour une partie des gens, c'est bon enfant », a d’abord réagi le capitaine des Bleus.

« Il y a aussi une partie un peu moins drôle parce qu'on connaît les dégâts que ce genre de personnes ont causés dans l'histoire. Être comparé à des gens qui assassinent des gens, ou qui ont rendu des millions et des millions de personnes malheureuses... Je ne pense pas avoir fait ça dans ma vie. Il y a donc un mélange de choses. D'un côté, je sais que c'est fait de manière légère et que ça ne va pas aussi loin, mais cela montre parfois un manque de conscience politique et humaine chez les gens. Ousmane, c'est autre chose. Lui, il a pris ça sur les réseaux sociaux ! Lui, c'est pour rigoler », a expliqué Kylian Mbappé, loin d’être insensible aux commentaires à son sujet.