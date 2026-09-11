Camara ICONSPORT_361127_0156

ASM : Frustré, il lance déjà son mercato estival

Monaco11 sept. , 21:00
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Retenu alors qu’il s’apprêtait à signer en faveur de Chelsea, Lamine Camara fait preuve de professionnalisme. Le milieu de l’AS Monaco s’est immédiatement reconcentré sur sa saison, avec le prochain mercato estival dans un coin de la tête.
On peut comprendre la colère de Chelsea. Pour compenser le départ d’Enzo Fernandez à Manchester City, le club londonien se préparait à finaliser l’arrivée de Lamine Camara en toute fin de mercato. Mais l’AS Monaco, qui pensait vendre Folarin Balogun à Everton, n’a plus jugé nécessaire de sacrifier son milieu de terrain finalement retenu. Un rebondissement forcément frustrant pour l’international sénégalais.
« C'est vrai que c'était un moment un peu mouvementé et difficile, a reconnu le Monégasque. Mais après, ça fait partie de la vie d'un joueur de football. J'ai su être professionnel pour ne pas trop penser à ça, et j'ai su tourner la page pour vite me focaliser sur le match à Paris, parce que rester bloqué sur ça ne sert à rien. Si je voulais partir ? Le dire aujourd'hui laisserait penser que je ne suis plus dans le présent avec l'équipe et l'AS Monaco. Certes, il y avait cette possibilité que je parte, mais cela ne s'est pas fait à la dernière minute et ce sont des choses qui arrivent dans le football. »

Lire aussi

L1 : Gros coup de pouce pour Monaco dans la course au titreL1 : Gros coup de pouce pour Monaco dans la course au titre
« Je suis désormais focalisé sur ma saison avec l'AS Monaco car je sais que si je continue sur cette lancée, je peux beaucoup aider l'équipe à performer, a relativisé Lamine Camara, prêt à attendre une nouvelle opportunité de franchir un cap. Si ça ne revient pas, c'est parce que j'ai baissé les bras, que je ne travaille pas assez. Si je continue, je peux beaucoup aider l'équipe. Le football va vite. Peut-être que d'autres chances viendront. Mais pour l'instant, je reste concentré sur la saison avec Monaco. On pensera à ça quand la saison sera terminée. » S’il maintient son niveau de performance, l’ancien Messin sera au moins autant convoité l’été prochain.
Articles Recommandés
ICONSPORT_370163_0792 Mbappé
Kylian Mbappé

Les moqueries vont trop loin, Mbappé en souffre

ICONSPORT_372878_0038
OL

OL : Pierre Sage revient à Lyon avec un énorme cadeau

ICONSPORT_366748_0069
PSG

Bournemouth prévient le PSG pour Kroupi

ICONSPORT_369896_0164 Ligue 1
Ligue 1

Rennes - OM : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Fil Info

11 sept. , 22:00
Un grand hommage pour Eric Roy, Brest remplace la LFP
11 sept. , 21:30
Les moqueries vont trop loin, Mbappé en souffre
11 sept. , 20:30
OL : Pierre Sage revient à Lyon avec un énorme cadeau
11 sept. , 20:00
Bournemouth prévient le PSG pour Kroupi
11 sept. , 19:56
Rennes - OM : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)
11 sept. , 19:30
OL : Deux recrues à la ramasse, Fonseca sort le carton rouge
11 sept. , 19:00
Pinault veut son stade à 350 ME, Rennes réagit
11 sept. , 18:30
L'homme fort du PSG dragué en Angleterre
11 sept. , 18:00
Il explose en D3 espagnole, l'OM se frotte les mains

Derniers commentaires

Rennes - OM : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Pas sûr … 😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Les moqueries vont trop loin, Mbappé en souffre

Ça va retourner contre eux a un moment donné Ils se croivent tout permis derrière leurs écran Continu sans rien dire kilyan ! Quand ils auront la justice aux fesses, ça va leurs faire tout drôle

Rennes - OM : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Allez l'OM ! Si ont fait la même en deuxième mi-temps, ça va le faire 👊⚽

Rennes - OM : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

quel hold-up ????

Rennes - OM : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Hold up ? Mdr Il y a déjà des joueurs de l'OM qui sont déjà cramés à la mi-temps.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
93300514
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
3Paris logo
Paris
73210624
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
5Rennes logo
Rennes
73210752
6Strasbourg logo
Strasbourg
63201871
7Brest logo
Brest
53120651
8Lorient logo
Lorient
43111220
9Troyes logo
Troyes
4311147-3
10Lens logo
Lens
33102651
11Olympique Marseille logo
O. Marseille
33102651
12Angers SCO logo
Angers SCO
3310245-1
13Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
14Le Mans logo
Le Mans
2302156-1
15Nice logo
Nice
2302114-3
16Le Havre logo
Le Havre
1301224-2
17Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

Loading