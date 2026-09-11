ASM : Frustré, il lance déjà son mercato estival

Retenu alors qu’il s’apprêtait à signer en faveur de Chelsea, Lamine Camara fait preuve de professionnalisme. Le milieu de l’AS Monaco s’est immédiatement reconcentré sur sa saison, avec le prochain mercato estival dans un coin de la tête.

On peut comprendre la colère de Chelsea. Pour compenser le départ d’Enzo Fernandez à Manchester City, le club londonien se préparait à finaliser l’arrivée de Lamine Camara en toute fin de mercato. Mais l’AS Monaco , qui pensait vendre Folarin Balogun à Everton, n’a plus jugé nécessaire de sacrifier son milieu de terrain finalement retenu. Un rebondissement forcément frustrant pour l’international sénégalais.

« C'est vrai que c'était un moment un peu mouvementé et difficile, a reconnu le Monégasque. Mais après, ça fait partie de la vie d'un joueur de football. J'ai su être professionnel pour ne pas trop penser à ça, et j'ai su tourner la page pour vite me focaliser sur le match à Paris, parce que rester bloqué sur ça ne sert à rien. Si je voulais partir ? Le dire aujourd'hui laisserait penser que je ne suis plus dans le présent avec l'équipe et l'AS Monaco. Certes, il y avait cette possibilité que je parte, mais cela ne s'est pas fait à la dernière minute et ce sont des choses qui arrivent dans le football. »

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« Je suis désormais focalisé sur ma saison avec l'AS Monaco car je sais que si je continue sur cette lancée, je peux beaucoup aider l'équipe à performer, a relativisé Lamine Camara, prêt à attendre une nouvelle opportunité de franchir un cap. Si ça ne revient pas, c'est parce que j'ai baissé les bras, que je ne travaille pas assez. Si je continue, je peux beaucoup aider l'équipe. Le football va vite. Peut-être que d'autres chances viendront. Mais pour l'instant, je reste concentré sur la saison avec Monaco. On pensera à ça quand la saison sera terminée. » S’il maintient son niveau de performance, l’ancien Messin sera au moins autant convoité l’été prochain.