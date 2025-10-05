ICONSPORT_272869_0121
Kylian Mbappé

Légère entorse pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé05 oct. , 7:12
parClaude Dautel
0
Sorti juste après avoir marqué le troisième but du Real Madrid, samedi soir contre Villarreal, Kylian Mbappé souffre d'une légère entorse.
Sauf énorme retournement de situation, Kylian Mbappé sera présent lundi à Clairefontaine pour le début du rassemblement de l'équipe de France avant les deux matchs à venir contre l’Azerbaïdjan, le vendredi 10 octobre au Parc des Princes à Paris, et l’Islande, trois jours plus tard au Laugardalsvöllur à Reykjavík. En effet, après la sortie sur blessure de son attaquant, Xabi Alonso s'est voulu rassurant. « Il a une petite gêne à la cheville droite et il va falloir qu'il passe des examens avec sa sélection. On va suivre son évolution et on espère que ce ne sera pas plus grave que ça parce que si ça l'est, il ne pourra pas jouer », a indiqué l'entraîneur du Real Madrid. Selon RMC et L'Equipe, dans le clan Mbappé, on n'avait pas réellement une énorme inquiétude, et la star tricolore viendra bien lundi à Clairefontaine afin que le staff médical des Bleus regarde son problème à la cheville de plus près.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272756_0083 (1)
OM

OM : Amine Gouiri fait un bras d'honneur aux critiques

ICONSPORT_272071_0276
OL

OL : Toulouse arrive à Lyon, une terrible statistique sort

ICONSPORT_272823_0079
ASSE

L'ASSE réclame 15ME, heureusement aucune offre n'est arrivée

noa lang supplie le psv de le vendre a l om iconsport 262102 0179 394107
OM

L'OM a évité une catastrophe à 28ME

Fil Info

10:00
OM : Amine Gouiri fait un bras d'honneur aux critiques
9:30
OL : Toulouse arrive à Lyon, une terrible statistique sort
9:00
L'ASSE réclame 15ME, heureusement aucune offre n'est arrivée
8:40
L'OM a évité une catastrophe à 28ME
8:20
OL : Malick Fofana déjà en vente ? Le secret du coup de gueule
8:00
PSG : La doublure d'Achraf Hakimi va surprendre !
7:20
TV : OL - Toulouse, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
7:00
TV : Lille - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
23:02
L1 : Programme TV et résultats de la 7e journée

Derniers commentaires

OL : Malick Fofana déjà en vente ? Le secret du coup de gueule

Le géorgien est parti PARCE QUE Fofana a refusé un transfert à 40M€, le petit commence à avoir la grosse tête, il me rappelle en plus jeune un joueur de Bondy.... franchement Mikautdaze s’est sacrifié pour l OL

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Tu as surtout pas de vie 🤣

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Tu assumeras en Juin ? Je verrai l état de ton bec partouzé ou pas ? 🤣 RIRES

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Foot01 avec ce nouveau forum a ruiné ta vie et tous tes comptes en bois ma petite Kenny 🤣

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Certes c'était que Metz dernier du championnat mais je suis content de voir qu'on reste sérieux et surtout appliqué.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
15750210155
2
Paris Saint Germain
1565018124
3
O. Lyonnais
156501583
4
Lens
1374124106
5
Monaco
12640241410
6
Strasbourg
126402297
7
LOSC Lille
1063124139
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
8722301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Nantes
67133-257
16
Le Havre
56123-268
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
27025-11516

Loading