Kylian Mbappé marque et sort sur blessure

Auteur du troisième but du Real Madrid, ce samedi soir contre Villarreal, Kylian Mbappé a quitté ses coéquipiers quelques minutes plus tard sur blessure. Un pépin physique qui intervient juste avant deux matchs de l'équipe de France.

Didier Deschamps va passer une sale soirée en attendant de connaître le verdict du staff médical du Real Madrid. En effet, ce samedi, alors qu'il venait de marquer le troisième but des Merengue, après un doublé de Vinicius, Jr, Kylian Mbappé a été contraint de quitter ses coéquipiers du Real Madrid en se plaignant de la cheville et en grimaçant, mais sans avoir besoin de soutien. L'attaquant tricolore a filé directement vers les vestiaires du stade Bernabeu la mine sombre. Du côté de l'équipe de France, que Mbappé doit rejoindre lundi, on va attendre des nouvelles rapides venues de Madrid.