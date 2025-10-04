ICONSPORT_272051_0166
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé marque et sort sur blessure

Liga04 oct. , 22:57
parClaude Dautel
0
Auteur du troisième but du Real Madrid, ce samedi soir contre Villarreal, Kylian Mbappé a quitté ses coéquipiers quelques minutes plus tard sur blessure. Un pépin physique qui intervient juste avant deux matchs de l'équipe de France.
Didier Deschamps va passer une sale soirée en attendant de connaître le verdict du staff médical du Real Madrid. En effet, ce samedi, alors qu'il venait de marquer le troisième but des Merengue, après un doublé de Vinicius, Jr, Kylian Mbappé a été contraint de quitter ses coéquipiers du Real Madrid en se plaignant de la cheville et en grimaçant, mais sans avoir besoin de soutien. L'attaquant tricolore a filé directement vers les vestiaires du stade Bernabeu la mine sombre. Du côté de l'équipe de France, que Mbappé doit rejoindre lundi, on va attendre des nouvelles rapides venues de Madrid.
0
Articles Recommandés
Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 7e journée

ICONSPORT_272856_0030
Ligue 1

L1 : Lens éteint Auxerre à la dernière seconde !

ICONSPORT_270632_0137
Paris FC

Le Paris FC lève une lourde sanction contre un joueur

ICONSPORT_272022_0093
Equipe de France

EdF : Konaté touché à Liverpool, Deschamps tremble

Fil Info

23:02
L1 : Programme TV et résultats de la 7e journée
23:01
L1 : Lens éteint Auxerre à la dernière seconde !
22:30
Le Paris FC lève une lourde sanction contre un joueur
22:15
EdF : Konaté touché à Liverpool, Deschamps tremble
22:00
La Super Ligue des Champions fait marrer l’UEFA
21:58
L2 : Programme TV et résultats de la 9e journée
21:57
L2 : L'ASSE et Davitashvili torpillent Montpellier
21:30
PSG : Hakimi et Nuno Mendes rêvent du Real Madrid
20:54
L1 : A Brest, Lopes sauve encore Nantes

Derniers commentaires

OL : Fofana fait la star, la sanction va tomber

Il c est éteint

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Vous avez toujours quelquechose à dire, et 4-0 face à l'Ajax le mode rouleau compresseur n'était pas activé ? Tu vas dire quoi, que c'est que l'Ajax ? Mdr. Quand c'est le PQSG qui bat l'Atalanta qui a perdu Gasperini, Scamacca, Retegui, Koopmeiners et Lookman qui est dans le loft, tout le monde se tire la nouilles "c'est exceptionnel !!". Tout est à géométrie variable avec vous, nous de notre côté on est tellement tranquille...

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Hamed Junior Traoré aussi est blessé depuis 3 semaines...

Luis Enrique l’a humilié, il veut quitter le PSG

J'te jure, sans compter Hakimi et Mendes, qui, apparemment, voudraient rejoindre le Real... 😅

Le Barça giflé par le PSG, l'étonnante réaction du président

"et il y a des clubs états qui ont des machines à cash" Et oui... Més que clubs

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
15750210155
2
Paris Saint Germain
1565018124
3
O. Lyonnais
156501583
4
Lens
1374124106
5
Monaco
12640241410
6
Strasbourg
126402297
7
LOSC Lille
1063124139
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
8722301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Nantes
67133-257
16
Le Havre
56123-268
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
27025-11516

Loading