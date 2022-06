Le Real Madrid se moque de Mbappé, la vengeance va être terrible

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Arrière droit souvent aux prises avec Kylian Mbappé quand les deux équipes sont amenés à s’affronter, Dani Carvajal ne lâche pas d’une semelle l’attaquant du PSG.

En apprenant que le joueur du PSG avait refusé de rejoindre le Real Madrid le mois dernier, le défenseur espagnol avait lâché une petite phrase qui en disait long sur sa surprise et son incompréhension. « Quand le Real Madrid vous veut, il est très difficile de dire non et il y a des trains qui ne passent qu'une fois. Madrid est au-dessus de tous les joueurs », avait prévenu le joueur qui a remporté la Ligue des Champions quelques jours plus tard, tout en réalisant une prestation de très belle facture.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Football Memes🍿 (@footballcomedian)

Cette victoire a visiblement inspiré Dani Carvajal, qui n’a pas laissé passer l’occasion qui lui était offerte sur Instagram de chambrer Kylian Mbappé. Dans une publication effectuée par un compte humoristique sur le football, le joueur du Real a comparé Mbappé à Karim Benzema. L’attaquant du PSG est traité de « fermier » (critique venue d’Angleterre à la base faisant référence au pauvre niveau de la Ligue 1) avec ses 5 titres en Ligue 1, tandis que KB9 est lui affublé du titre de « légende » avec 5 titres également, mais en Ligue des Champions. Une publication que Dani Carvajal a mis en avant avec son « like ». Ce qui a eu le don de faire réagir les supporters parisiens, pour qui l'Espagnol devrait être amené à faire preuve d'un peu plus d'humilité. « Provoquer des mecs qui jouent à l’ego comme Mbappé… Profitez, la sentence va être lourde », a ains prévenu le compte « Média Parisien ».

Provoquer des mecs qui jouent à l’ego comme Mbappé… Profitez, la sentence va être lourde 😴 pic.twitter.com/S3W4r7ndDH — Media Parisien (@MediaParisien) June 1, 2022

Le mal est fait, et Kylian Mbappé ne doute pas une seconde du ressentiment à son égard au sein du Real Madrid. Florentino Pérez en a passé une petite couche après la victoire de son équipe au Stade de France, rappelant que Mbappé appartenait désormais « au passé » pour le Real. Les supporters s’en donnent à coeur joie à chaque occasion, et cela a même donné un moment de malaise quand Marcelo a soulevé la Ligue des Champions devant son public à Madrid. Alors que le Brésilien se préparait à faire ses adieux à la Maison Blanche, il a été interrompu par des chants insultants contre Mbappé, ce qu’il n’a pas du tout approuvé et a trouvé déplacé.

Le PSG et le Real Madrid ont rendez-vous au mercato

Tchouaméni, le Real Madrid terrorisé par le PSG https://t.co/GP7g2L9Xcb — Foot01.com (@Foot01_com) June 2, 2022

La rancoeur est donc tenace à Madrid contre Mbappé et l’attaquant du PSG risque de se le faire régulièrement rappeler. Même si pour le moment, Paris et Madrid n’ont pas prévu de se croiser autre part que sur le marché des transferts, où ils se retrouvent régulièrement sur des pistes communes, comme actuellement avec Aurélien Tchouaméni.