ICONSPORT_275044_0303
Kylian Mbappé - Real Madrid

Le Real Madrid organise un show pour flatter Kylian Mbappé

Kylian Mbappé29 oct. , 23:30
parClaude Dautel
1
Kylian Mbappé n'a pas gagné de titre majeur après sa première saison au Real Madrid. Mais les Merengue vont organiser un événement à Santiago-Bernabeu afin que l'attaquant français reçoive le Soulier d'Or européen, un trophée qui suscite toujours une polémique.
Nul ne peut le contester, Kylian Mbappé est un exceptionnel buteur. Et ce ne sont pas les défenseurs du Barça, totalement débordés dimanche dernier lors du Clasico, qui diront le contraire. Mais cette année, l'ancien joueur du PSG n'a pas remporté de titres majeurs, puisque son ami Ousmane Dembélé a gagné le Ballon d'Or, que le PSG a décroché la Ligue des champions et que le FC Barcelone a été champion d'Espagne. Alors, du côté de Florentino Perez, on sait que Kylian Mbappé est sensible à son palmarès personnel, et c'est pour cela que le Real Madrid a décidé d'organiser la remise du Soulier d'Or vendredi dans la tribune présidentielle du stade Santiago Bernabéu à partir de 13h30.

Gyökeres a marqué plus de buts que Mbappé, mais...

Le Soulier d'Or récompense le meilleur buteur de l'ensemble des championnats européens, sauf que les médias qui organisent ce prix ont décidé qu'un but en Premier League, en Serie A, en Bundesliga, en Ligue 1 ou en Liga valait plus qu'un but au Portugal. Plus précisément, un but dans le Big Five vaut 2 points contre 1,5 point pour les autres championnats. C'est pour cela que Kylian Mbappé, auteur de 31 buts la saison passée avec le Real Madrid reçoit ce Soulier d'Or, alors que Viktor Gyökeres a inscrit 39 buts avec le Sporting Lisbonne, avant de rejoindre Arsenal lors du dernier mercato. C'est donc Kylian Mbappé, qui au jeu des coefficients, qui décroche le Soulier d'Or, après avoir été le Phichichi de la Liga. Le champion du monde 2018 devient le deuxième attaquant français à décrocher ce prix, puisque Thierry Henry avait obtenu le Soulier d'Or en 2004 et en 2005 alors qu'il était à Arsenal.
Avec son rythme actuel, 11 buts déjà marqués en dix matchs de Liga, Kylian Mbappé fonce encore vers des records stratosphériques, mais pour le joueur français il faudra que cela se concrétise par des trophées collectifs. Cela est bien parti en Liga où le Real Madrid a fait le break, reste maintenant que le Kid de Bondy est surtout attendu en Ligue des champions et avec l'équipe de France lors du Mondial 2026. S'il réussit le Grand Chelem, alors non seulement il prendra le Soulier d'Or, mais aussi le Ballon d'Or.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_275419_0021
Rennes

Le Stade Rennais maintient Habib Beye

ICONSPORT_275440_0074
Ligue 1

L1 : Folle victoire de Monaco à Nantes

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 10e journée

Fil Info

23:42
Le Stade Rennais maintient Habib Beye
23:11
L1 : Folle victoire de Monaco à Nantes
23:08
L1 : Programme TV et résultats de la 10e journée
23:06
L1 : Angers climatise l'OM sur le gong
23:05
L1 : L'OL subit une violente remontada à Paris
22:44
OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris
22:30
Pour Zidane, l’Algérie met la polémique de côté
22:00
Real : Vinicius vendu, Madrid n'a plus le choix

Derniers commentaires

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

Leader au prix de 5 milliards d'euros , pas de quoi frimé non plus

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

il ne touche à peine le joueur , regarde il y a 2 photos pour te la faire fermer et ne pas raconter de connerie

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

Par contre les 2 boulets qui commentaient le match sont vraiment à chier , a chaque but de paris j'avais l'impression qu'ils prenaient un AVC tellement ils criaient leur joie , juste pitoyable

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

l'ol prend un point a l'extérieur , c'est bien , mais bon il est inadmissible de mener 3-0 et de faire 3-3. rien n'est perdu , l'ol n'est qu'a 2 points du premier

L1 : Folle victoire de Monaco à Nantes

Monaco fait LA belle opération bravo le mental

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading