Le Real Madrid organise un show pour flatter Kylian Mbappé

Kylian Mbappé n'a pas gagné de titre majeur après sa première saison au Real Madrid. Mais les Merengue vont organiser un événement à Santiago-Bernabeu afin que l'attaquant français reçoive le Soulier d'Or européen, un trophée qui suscite toujours une polémique.

Nul ne peut le contester, Kylian Mbappé est un exceptionnel buteur. Et ce ne sont pas l es défenseurs du Barça, totalement débordés dimanche dernier lors du Clasico , qui diront le contraire. Mais cette année, l'ancien joueur du PSG n'a pas remporté de titres majeurs, puisque son ami Ousmane Dembélé a gagné le Ballon d'Or, que le PSG a décroché la Ligue des champions et que le FC Barcelone a été champion d'Espagne. Alors, du côté de Florentino Perez, on sait que Kylian Mbappé est sensible à son palmarès personnel, et c'est pour cela que le Real Madrid a décidé d'organiser la remise du Soulier d'Or vendredi dans la tribune présidentielle du stade Santiago Bernabéu à partir de 13h30.

Gyökeres a marqué plus de buts que Mbappé, mais...

Le Soulier d'Or récompense le meilleur buteur de l'ensemble des championnats européens, sauf que les médias qui organisent ce prix ont décidé qu'un but en Premier League, en Serie A, en Bundesliga, en Ligue 1 ou en Liga valait plus qu'un but au Portugal. Plus précisément, un but dans le Big Five vaut 2 points contre 1,5 point pour les autres championnats. C'est pour cela que Kylian Mbappé, auteur de 31 buts la saison passée avec le Real Madrid reçoit ce Soulier d'Or, alors que Viktor Gyökeres a inscrit 39 buts avec le Sporting Lisbonne, avant de rejoindre Arsenal lors du dernier mercato. C'est donc Kylian Mbappé, qui au jeu des coefficients, qui décroche le Soulier d'Or, après avoir été le Phichichi de la Liga. Le champion du monde 2018 devient le deuxième attaquant français à décrocher ce prix, puisque Thierry Henry avait obtenu le Soulier d'Or en 2004 et en 2005 alors qu'il était à Arsenal.

Avec son rythme actuel, 11 buts déjà marqués en dix matchs de Liga, Kylian Mbappé fonce encore vers des records stratosphériques, mais pour le joueur français il faudra que cela se concrétise par des trophées collectifs. Cela est bien parti en Liga où le Real Madrid a fait le break, reste maintenant que le Kid de Bondy est surtout attendu en Ligue des champions et avec l'équipe de France lors du Mondial 2026. S'il réussit le Grand Chelem, alors non seulement il prendra le Soulier d'Or, mais aussi le Ballon d'Or.