Lamine Yamal n'a rien fait, le Real remporte le Clasico

Liga26 oct. , 18:21
parGuillaume Conte
Humilié à chaque match du Clasico la saison passée, le Real Madrid a pris une revanche méritée en s’imposant 2-1 face au FC Barcelone. Si le club catalan pouvait souffler après deux premiers buts refusés aux Madrilènes, Mbappé ouvrait logiquement la marque d’une belle frappe de volée (1-0, 22e). Le Barça avait pliait mais revenait au score sur une récupération haute bien conclue par Fermin Lopez (1-1, 38e). Mais juste avant la pause, quand le FC Barcelone tentait de passer devant, Bellingham trainait dans la surface au bon moment pour marquer (2-1, 43e). 
Par la suite, malgré un penalty manqué par Mbappé dès la reprise (51e), la Maison Blanche tenait devant la domination stérile des Catalans. A l'image d'un Lamine Yamal aussi bavard avant le match, que muet pendant ces 90 minutes. 
Cela permet au Real Madrid de creuser l’écart au classement, avec désormais 5 points d’avance sur le Barça et un premier coup comptable et psychologique à son ennemi éternel.  
Loading