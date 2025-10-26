Lamine Yamal n'a rien fait, le Real remporte le Clasico

Humilié à chaque match du Clasico la saison passée, le Real Madrid a pris une revanche méritée en s’imposant 2-1 face au FC Barcelone. Si le club catalan pouvait souffler après deux premiers buts refusés aux Madrilènes, Mbappé ouvrait logiquement la marque d’une belle frappe de volée (1-0, 22e). Le Barça avait pliait mais revenait au score sur une récupération haute bien conclue par Fermin Lopez (1-1, 38e). Mais juste avant la pause, quand le FC Barcelone tentait de passer devant, Bellingham trainait dans la surface au bon moment pour marquer (2-1, 43e).

Par la suite, malgré un penalty manqué par Mbappé dès la reprise (51e), la Maison Blanche tenait devant la domination stérile des Catalans. A l'image d'un Lamine Yamal aussi bavard avant le match, que muet pendant ces 90 minutes.

Cela permet au Real Madrid de creuser l’écart au classement, avec désormais 5 points d’avance sur le Barça et un premier coup comptable et psychologique à son ennemi éternel.