Le clan Mbappé forcé de sortir du silence

Par Guillaume Conte

Pour des versements effectués à des policiers chargés de la sécurité des Bleus, Kylian Mbappé voit son nom apparaitre dans une enquête. Il a fait savoir son point de vue.

Accusé d’avoir versé de l’argent à différents policiers après la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé a pris la parole pour répondre de ces révélations du Canard Enchainé. Le journal hebdomadaire a affirmé mercredi qu’une enquête de la police des polices avait été ouverte sur le versement des 180.300 euros à quatre policiers en charge de la sécurité des Bleus au Qatar. Certains de ces policiers étaient également présent lors de sa tourné au Cameroun quelques mois plus tard, mais le clan Mbappé s’est défendu de tout comportement illégal.

Mbappé jure avoir respecté les règles

Kylian Mbappé offre 180.000 euros à 5 policiers, enquête ouverte ! https://t.co/xNqUPhJf4b — Foot01.com (@Foot01_com) July 16, 2025

Le conseillère en communication du joueur a ainsi pris la parole pour faire connaitre sa version des faits. « Tous les membres du staff avaient perçu leur prime post-Mondial — sauf eux. Ce don a été fait dans un esprit d’équité, de reconnaissance du travail accompli, sans aucune contrepartie. Le commandant S., en particulier, n’a jamais été rémunéré pour sa présence auprès de Kylian, y compris lors de déplacements comme celui au Cameroun. Il agissait en tant que représentant officiel de la République et de la Fédération, comme il l’avait déjà fait aux côtés d’autres joueurs avant Kylian. Tout a été fait dans le respect des règles, mais aussi dans l’esprit de la loi, qui autorise un joueur à exprimer sa reconnaissance envers celles et ceux qui travaillent dans l’ombre, avec loyauté et engagement. Ce lien de confiance entre les joueurs et les agents de sécurité mérite d’être reconnu, pas dévalorisé », a fait savoir l’entourage de Kylian Mbappé. Cela n’a pas empêché l’IGPN de se pencher sur ces versements pour le moins inhabituels sur les comptes des policiers en question.