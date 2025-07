Kylian Mbappé offre 180.000 euros à 5 policiers, enquête ouverte ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Etranges révélations autour de Kylian Mbappé, qui a offert selon le Canard Enchaîné un total de 180.000 euros à cinq policiers affectés à la protection de l’équipe de France en 2023.

Malheureusement pour lui, Kylian Mbappé fait plus souvent la Une pour des affaires extra-sportives que pour ses performances sur le terrain ces derniers mois. Une nouvelle pierre a été jetée dans le jardin de l’attaquant du Real Madrid et cette fois, c’est le Canard Enchaîné qui s’est penché sur l’attaquant de 26 ans. Le média généraliste révèle une étrange affaire. Les faits remontent à 2023 et sont tirés d’un document de Tracfin (service de renseignement français, chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme mais aussi contre la fraude fiscale).

L’attaquant des Bleus aurait offert 30.000 euros à quatre quatre brigadiers-chefs en charge de la protection de l’équipe de France. Un cinquième policier, commandant qui officie en tant que chef des quatre autres policiers cités, a lui reçu 60.300 soit un total de 180.300 euros offerts par Kylian Mbappé aux cinq membres des forces de l’ordre. Le Canard Enchaîné précise que dans une attestation signée de la main du joueur, ce dernier expliquait avoir reversé sa prime de participation à la Coupe du monde au Qatar aux membres de l’équipe chargée de la sécurité des joueurs.

L'Inspection générale de la police ouvre une enquête

Mais le média explique que toute la question est de savoir s’il s’agit bien d’un don ou d’une prestation pour protection individuelle privée. D’autant que l’un des policiers concernés est visible sur certains déplacements de Kylian Mbappé au Cameroun puis dans le Vaucluse à l’été 2023. Une enquête a en tout cas été ouverte par l’inspection générale de la police nationale afin de faire la lumière sur cette histoire tandis que l’entourage de l’attaquant du Real Madrid s’est dit prêt à répondre à toutes les questions des autorités si cela est nécessaire.