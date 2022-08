Kylian Mbappé le dictateur du PSG, la sale accusation

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le PSG a mis plusieurs joueurs de côté pour les pousser dehors au mercato. Une volonté farouche de Kylian Mbappé selon la presse espagnole.

Le championnat a repris ses droits au Paris SG, mais c’est la situation de nombreux joueurs et la fin du mercato qui occupe les esprits dans le vestiaire parisien. Le club de la capitale rêve de faire venir trois nouveaux joueurs, mais a besoin pour cela de dégraisser son effectif. Plusieurs joueurs rejoignent chaque jour le loft, qui s’entraîne à part et dont les pensionnaires cherchent avec plus ou moins d’assiduité un nouveau club pour cette saison. Sept joueurs sont ainsi poussés dehors, et devraient au moins permettre d’affiner la masse salariale du PSG, à défaut de rapporter gros par des transferts. Une situation qui devient de plus en plus fréquente, mais est forcément plus l’objet des attentions quand elle concerne le champion de France.

Mbappé, directeur sportif adjoint du PSG ?

C’est notamment le cas en Espagne, où le journal catalan El Nacional estime que c’est Kylian Mbappé qui tire les ficelles derrière ce grand chambardement de l’été. L’attaquant français, longtemps pressenti pour aller au bout de son contrat et signer au Real Madrid, a finalement décidé de prolonger au Paris SG. Il a parfois été affublé du rôle de directeur sportif adjoint, histoire de montrer que l’international français avait pris du poids désormais dans les décisions du club francilien. Même s’il a de très bonnes relations avec son attaquant, Luis Campos n’est toutefois pas du genre à se laisser marcher sur les pieds.

7 joueurs éjectés

Mais cela n’empêche pas El Nacional d’affirmer que Kylian Mbappé est bien derrière la mise à l’écart de sept joueurs, qui n’ont pas le niveau ou le comportement adéquat à ses yeux. Les 7 heureux élus dans le viseur de Mbappé seraient ainsi Rafinha, Gueye, Kurzawa, Herrera, Icardi, Kehrer et Draxler. Des joueurs qui ne font pas partie des plans de Christophe Galtier pour cette saison, même si Icardi a eu un peu de temps de jeu en préparation. Les nominés du loft ont donc désormais un peu plus de 15 jours pour quitter les lieux. Sans quoi, le journal espagnol l’affirme, le PSG n’hésitera pas à les mettre à la disposition de la réserve, qui évolue en National 3, soit le 5e échelon national. Pour le moment, cette menace n’effraie en tout cas pas grand monde, malgré la volonté farouche du club parisien de se défaire des indésirables. Une volonté qui est bien celle du PSG, et pas forcément celle d’un Kylian Mbappé qui décide de tout en sous-main, comme l’estime la presse espagnole.