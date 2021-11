Kylian Mbappé : Le coup de tonnerre du Real

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé au Real Madrid, ce n'est probablement qu'une question de temps. Mais le Real Madrid est impatient !

Si le Paris SG a réussi à effectuer quelques très belles prises en Espagne ces dernières années, avec Neymar, Messi, Keylor Navas et Sergio Ramos par exemple, il se prépare à subir une grosse défaite dans cette rivalité à travers les Pyrénées. En effet, Kylian Mbappé avance doucement mais surement vers la fin de son contrat, et la prolongation est très loin des préoccupations de l’international français. Même si sa mère a tenu à calmer le jeu en rappelant que les discussions étaient toujours de mise, voir le numéro 7 du PSG signer un nouveau bail avec Paris alors qu’il a fait part de sa volonté de quitter le club l’été dernier sans être entendu, semble difficile à croire. D’autant plus que l’intérêt de Mbappé n’est pas forcément de faire dans la surenchère ou de trouver le meilleur contrat possible. Son ambition est de signer au Real Madrid, et nulle part ailleurs.

Le plan de carrière de Mbappé

Jesé Rodriguez : "Mbappé m’a dit qu'il allait jouer un jour pour le Real Madrid. Il ne savait pas si c'était dans un an, deux ans ou trois ans. Il finira par jouer au Real Madrid, j’en suis sûr." @diarioas — Les Merengues (@Les_Merengues) November 12, 2021

Ancien coéquipier de Mbappé au PSG, Jesé Rodriguez, qui n’a jamais réussi à s’imposer au Paris SG et peine littéralement à relancer sa carrière, a confié à Movistar que l’amour de l’ancien monégasque pour le Real Madrid était particulièrement prononcé. « Quand je lui ai parlé, il m’a dit qu’il allait jouer pour le Real Madrid un jour. Je ne sais pas si c’est dans un, deux ou trois ans, mais son rêve est de jouer pour Madrid. Il finira par y jouer », a prévenu l’attaquant actuellement à Las Palmas, le club de son ile. Une sortie qui ne surprendra personne, mais confirme toutefois que le plan de carrière de Mbappé est particulièrement précis, et il risque bien d’être respecté à la lettre. En effet, son arrivée dans la Maison Blanche ne fait guère de doute, même si Florentino Pérez fourmille d’idées pour frapper encore plus fort.

Pas de Ligue des Champions sans Mbappé au Real ?

En effet, le président du Real Madrid ambitionnerait, selon Onda Cero, d’avancer son arrivée pour l’effectuer cet hiver. Cela voudrait dire recruter Kylian Mbappé en cours de saison, et priver le PSG de son incroyable trio offensif. Nasser Al-Khelaïfi pourrait ainsi récupérer une somme d’argent non négligeable, même si ce n’est pas du tout la priorité du dirigeant parisien. En revanche, le Real Madrid, privé de Ligue des Champions depuis le départ de Cristiano Ronaldo, y attacherait une certaine importance. Car Florentino Pérez, lucide sur les forces de son équipe, estimerait que l’effectif actuel ne permettra probablement pas de remporter la Ligue des Champions cette saison. Sauf à y ajouter un certain Kylian Mbappé.