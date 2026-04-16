Une saison blanche pour Mbappé à Madrid
Kylian Mbappé KO contre Munich

Kylian Mbappé humilié par la presse espagnole

Kylian Mbappé16 avr. , 9:20
parClaude Dautel
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L'élimination du Real Madrid par le Bayern Munich a forcément déchaîné les passions en Espagne, car pour une deuxième saison consécutive les Merengue finissent sans titre majeur. Kylian Mbappé est au coeur des critiques.
Il y a un mot qui ressort au lendemain du scénario vécu par le Real Madrid en Allemagne, et c'est du côté de la presse barcelonaise qu'on le trouve, c'est le fameux « nadaplete ». Une expression qu'il n'y a même pas besoin de traduire et qui vise la saison blanche que va connaître le Real Madrid. Dans ce marasme, et même si les Madrilènes se plaignent de l'arbitrage, un joueur focalise toute l'attention, c'est Kylian Mbappé. Arrivée en 2024 du PSG, dans les conditions que l'on sait, la star française n'a toujours pas gagné le moindre gros trophée avec sa nouvelle équipe.

Mbappé sème le doute à Madrid

Et le Mundo Deportivo ne se prive pas de le faire remarquer. « Mbappé restera un joueur magnifique, l'un des meilleurs au monde, mais son incapacité à mener son équipe (anciennement le PSG, désormais le Real Madrid) à son premier titre en Ligue des champions est devenue presque surnaturelle et traumatisante. Personne ne doute qu'avec son talent, le trophée soit à sa portée, et pourtant, il lui échappe. Contre le Bayern, il a eu des occasions de marquer, outre le but du 2-3 qu'il a inscrit, et l'équipe l'a payé cher », écrit le quotidien sportif barcelonais.
Au micro de l'émission El Partizado, sur la radio Cope, Paco Gonzalez, estime que Kylian Mbappé et Vinicius Jr n'apportent strictement rien au Real Madrid et que désormais tout le monde le sait. « Mbappé n’est pas très affûté et ne joue pas très bien et l’autre (Vinicius Jr) est catastrophique », balance le journaliste, exaspéré par ce qu'il a vu contre le Bayern Munich. Certains rappellent même la petite phrase de Kylian Mbappé lorsqu'il était au PSG et avait évoqué son avenir à Paris ou pas : « Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, je serais parti très loin ! ». Trois ans plus tard, l'attaquant français a rejoint le club aux 15 victoires en Ligue des champions et n'a toujours pas gagné la Coupe aux grandes oreilles.
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Mbappé joue aussi dans un Real qui n est pas au niveau... C est loin des standards de ce club

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"Le PSG est en 1/2 pour la 3eme année de suite en LDC, là encore mieux que n'importe quel club en Europe." pourquoi a ton avis? Bien sur du a son niveau. la dessus pas de soucis, mais sinon?

Kylian Mbappé humilié par la presse espagnole

parce que vinicius n'a pas croquer ? n'a pas etait individuelle? mdr

Kylian Mbappé humilié par la presse espagnole

c'est quand meme fou la plupart des gens qui critique mbappé et qui disent qu'il se met au dessus de tout mais c'est ses gens la qui le mettent au dessus de tout en le tenant responsable de tout mdr l'hypocrisie

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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Lens
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52291649583820
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Lorient
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