Kylian Mbappé humilié par la presse espagnole

L'élimination du Real Madrid par le Bayern Munich a forcément déchaîné les passions en Espagne, car pour une deuxième saison consécutive les Merengue finissent sans titre majeur. Kylian Mbappé est au coeur des critiques.

nadaplete ». Une expression qu'il n'y a même pas besoin de traduire et qui vise la saison blanche que va connaître le Real Madrid. Dans ce marasme, et même si Il y a un mot qui ressort au lendemain du scénario vécu par le Real Madrid en Allemagne, et c'est du côté de la presse barcelonaise qu'on le trouve, c'est le fameux «». Une expression qu'il n'y a même pas besoin de traduire et qui vise la saison blanche que va connaître le Real Madrid. Dans ce marasme, et même si les Madrilènes se plaignent de l'arbitrage , un joueur focalise toute l'attention, c'est Kylian Mbappé. Arrivée en 2024 du PSG, dans les conditions que l'on sait, la star française n'a toujours pas gagné le moindre gros trophée avec sa nouvelle équipe.

Mbappé sème le doute à Madrid

Et le Mundo Deportivo ne se prive pas de le faire remarquer. « Mbappé restera un joueur magnifique, l'un des meilleurs au monde, mais son incapacité à mener son équipe (anciennement le PSG, désormais le Real Madrid) à son premier titre en Ligue des champions est devenue presque surnaturelle et traumatisante. Personne ne doute qu'avec son talent, le trophée soit à sa portée, et pourtant, il lui échappe. Contre le Bayern, il a eu des occasions de marquer, outre le but du 2-3 qu'il a inscrit, et l'équipe l'a payé cher », écrit le quotidien sportif barcelonais.

Au micro de l'émission El Partizado, sur la radio Cope, Paco Gonzalez, estime que Kylian Mbappé et Vinicius Jr n'apportent strictement rien au Real Madrid et que désormais tout le monde le sait. « Mbappé n’est pas très affûté et ne joue pas très bien et l’autre (Vinicius Jr) est catastrophique », balance le journaliste, exaspéré par ce qu'il a vu contre le Bayern Munich. Certains rappellent même la petite phrase de Kylian Mbappé lorsqu'il était au PSG et avait évoqué son avenir à Paris ou pas : « Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, je serais parti très loin ! ». Trois ans plus tard, l'attaquant français a rejoint le club aux 15 victoires en Ligue des champions et n'a toujours pas gagné la Coupe aux grandes oreilles.