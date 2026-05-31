Michel Sardou est d'accord avec Mbappé
Kylian Mbappé reçoit un soutien étonnant

Kylian Mbappé - Michel Sardou, le duo le plus improbable en France

Kylian Mbappé31 mai , 11:00
parClaude Dautel
0
Chanteur populaire s'il en est, Michel Sardou a décidé de monter au créneau afin d'apporter son soutien à Kylian Mbappé, qui a été critiqué suite à une prise de position clairement opposée au Rassemblement National.
L'interprète des Lac du Connemmara, entre autres tubes, n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Et ce n'est pas à 79 ans que Michel Sardou va changer. Alors que certains le positionnaient politiquement très à droite, le chanteur a décidé de faire connaître ce samedi dans L'Equipe sa satisfaction d'entendre de la bouche de Kylian Mbappé que ce dernier craignait l'accession du RN au pouvoir lors des élections présidentielles dans un an. Même s'il n'est pas fan du tout de Jean-Luc Mélechon, prévenant même que :« S'il gagne, je me tire », Michel Sardou ne roulera pas pour l'extrême droite. Surtout il félicite Kylian Mbappé de ne pas se contenter de parler de football ou d'autres sujets moins sensibles, estimant qu'il était normal qu'une personnalité aussi populaire fasse entendre son opinion, quelle qu'elle soit.

Sardou applaudit Mbappé, Platini n'a pas aimé

« Lui, je l'aime bien, parce qu'il dit des trucs à propos de sujets sur lesquels on ne l'attend pas. C'est bien qu'il ait ses idées propres idées. C'est un champion, mais c'est aussi un citoyen qui a le droit de dire : ''Je suis pour ça et contre cela. '' », confie Michel Sardou, qui a expliqué également être fan de Didier Deschamps, mais également de Michel Platini, que ce soit l'homme ou le footballeur. Si ce dernier a reconnu admirer Michel Sardou, il avoue être beaucoup plus prudent concernant la sortie de Mbappé sur le RN, dans la mesure où le joueur du Real Madrid est le capitaine de l'équipe de France. « Il a raison de prendre position quand il n’est pas avec le brassard et le maillot de l’équipe de France. S’il est à Madrid ou ailleurs, il peut prendre position politiquement. Mais quand tu joues avec le maillot de l’équipe de France, que tu portes le brassard, tu joues pour tous les Français, donc là, c’est plus difficile de prendre position. Mais c’est bien si des gens intelligents peuvent prendre position sur des faits de la société », a reconnu Michel Platini.
Articles Recommandés
ICONSPORT_365874_0012
FC Nantes

FC Nantes : Kita porté disparu, panique totale

ICONSPORT_261434_0050
PSG

Fête à Paris : Le PSG s'engage à payer la facture

ICONSPORT 006540 0001
OM

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

ICONSPORT 367383 0921
TV

Audience : 13,7 millions de téléspectateurs devant les tirs au but de PSG-Arsenal

Fil Info

31 mai , 11:30
FC Nantes : Kita porté disparu, panique totale
31 mai , 10:30
Fête à Paris : Le PSG s'engage à payer la facture
31 mai , 10:00
L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble
31 mai , 9:30
Audience : 13,7 millions de téléspectateurs devant les tirs au but de PSG-Arsenal
31 mai , 9:00
ASSE : Pas de montée, Montanier prend la porte
31 mai , 8:40
OM : Greenwood refuse Rome, son choix est explosif
31 mai , 8:20
OL : Paulo Fonseca a refusé des offres d'Arabie Saoudite et du Qatar
31 mai , 8:00
Le PSG refuse de payer 150ME, son futur attaquant est déjà connu
31 mai , 7:30
Neymar sur une jambe, Ancelotti sort sa meilleure blague

Derniers commentaires

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Ce qui semble impossible dans ce club où les supporters sont bien trop versatiles.

Le PSG a volé sa finale, Grégory Schneider fulmine

Rien de bizarre, juste ta "mémoire" sélective. Ta mauvaise foi pour dire les mots. Quand on voit que même le péno sur Kvara, tu le contestes ^^

Le PSG a volé sa finale, Grégory Schneider fulmine

Y'a pas eu "placage". Nuno est tombé, et avec son bras embarqué par son adversaire, il est logique qu'il tombe plus ou moins sur son adversaire. Et non, Nuno, n'est pas "coutumier" du fait. C'est absurde d'ailleurs, considérant le geste que fait Madueke pour l'embarquer. Même si j'ai trouvé son match assez mauvais au niveau défensif. Ton "dans l'autre sens ça aurait été sifflé" est faux, les exemples ont été légion. C'est un ressenti typique de supporteur (t'étais pour Arsenal ^^) Les anglais ont bénéficié de nombreuses indulgences de l'arbitre, notamment sur la main de Saka qui me semble de loin le cas de penalty le plus litigieux de la finale. La même contre nous, ça se serait salement déchainé. Au final, l'arbitre a fait le choix de ne siffler que les penaltys indiscutables (un seul à l'arrivée) et les défenses l'ont très bien compris, tout particulièrement celle des gunners qui a systématiquement joué des bras sur les attaquants parisiens

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Le PSG quand il a dépensé 1 milliard comme l'OM, il avait gagné déjà pas mal de trophées, nationaux certes et également fait plusieurs 1/4 et 1/8 de finale de LDC. Quel bilan pour l'OM ?

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Cela va gronder fort dans les locaux et je crains pour la vie de ce journaliste compte tenu des vérités énoncées qui sont inacceptables pour ces supporters. Et puis quelle arrogance de tout ramener à l'OM quand on parle de coupe d'Europe et/ou du PSG.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading