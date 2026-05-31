Kylian Mbappé - Michel Sardou, le duo le plus improbable en France

Chanteur populaire s'il en est, Michel Sardou a décidé de monter au créneau afin d'apporter son soutien à Kylian Mbappé, qui a été critiqué suite à une prise de position clairement opposée au Rassemblement National.

L'interprète des Lac du Connemmara, entre autres tubes, n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Et ce n'est pas à 79 ans que Michel Sardou va changer. Alors que certains le positionnaient politiquement très à droite, le chanteur a décidé de faire connaître ce samedi dans L'Equipe sa satisfaction d'entendre de la bouche de Kylian Mbappé que ce dernier craignait l'accession du RN au pouvoir lors des élections présidentielles dans un an. Même s'il n'est pas fan du tout de Jean-Luc Mélechon, prévenant même que :« S'il gagne, je me tire », Michel Sardou ne roulera pas pour l'extrême droite. Surtout il félicite Kylian Mbappé de ne pas se contenter de parler de football ou d'autres sujets moins sensibles, estimant qu'il était normal qu'une personnalité aussi populaire fasse entendre son opinion, quelle qu'elle soit.

Sardou applaudit Mbappé, Platini n'a pas aimé

« Lui, je l'aime bien, parce qu'il dit des trucs à propos de sujets sur lesquels on ne l'attend pas. C'est bien qu'il ait ses idées propres idées. C'est un champion, mais c'est aussi un citoyen qui a le droit de dire : ''Je suis pour ça et contre cela. '' », confie Michel Sardou, qui a expliqué également être fan de Didier Deschamps, mais également de Michel Platini, que ce soit l'homme ou le footballeur. Si ce dernier a reconnu admirer Michel Sardou, il avoue être beaucoup plus prudent concernant la sortie de Mbappé sur le RN, dans la mesure où le joueur du Real Madrid est le capitaine de l'équipe de France. « Il a raison de prendre position quand il n’est pas avec le brassard et le maillot de l’équipe de France. S’il est à Madrid ou ailleurs, il peut prendre position politiquement. Mais quand tu joues avec le maillot de l’équipe de France, que tu portes le brassard, tu joues pour tous les Français, donc là, c’est plus difficile de prendre position. Mais c’est bien si des gens intelligents peuvent prendre position sur des faits de la société », a reconnu Michel Platini.