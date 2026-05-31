FC Nantes : Kita porté disparu, panique totale

Relégué en Ligue 2 il y a quelques semaines, le FC Nantes aura la périlleuse mission de remonter directement. Une tâche complexe d'autant que la direction sportive nantaise avance dans le flou total.

Avant-dernier de Ligue 1 et relégué, le FC Nantes va retrouver la Ligue 2 pour la première fois depuis 2013. L'échelon inférieur ne sera pas une partie de plaisir puisque les candidats à la montée seront nombreux : Saint-Etienne, Metz, Montpellier ou encore Reims seront sur la route des Canaris. Le FCN sort d'une saison cauchemardesque avec 24 points glanés seulement. Tout est à reconstruire pour Waldemar Kita et ses hommes. Cependant, le chantier nantais ressemble surtout à un terrain en friche pour le moment.

Le FC Nantes bientôt vendu ?

En effet, le FC Nantes n'a annoncé aucune mesure ou nomination pour la saison prochaine. Les Canaris n'ont pas encore désigné un successeur à Vahid Halilhodzic, parti en retraite. Ce n'est pas la seule chose inquiétante concernant la stratégie du clan Kita. Le journaliste Emmanuel Merceron a dressé un état des lieux préoccupant du FCN. Absent au quotidien et très silencieux ces derniers temps, Waldemar Kita n'a livré aucune ligne directrice en interne pour la prochaine saison.

« Les partenaires (très) mécontents du silence des Kita. Le sportif à la Jonelière sans interlocuteur depuis plusieurs semaines. Les Kita qui ne communiquent plus avec personne au quotidien à la Jonelière, où chaque pôle avance sans consigne et dans le flou. Aucune stratégie ou objectif pour l'an prochain. Plusieurs départs chez les administratifs. Que se passe-t-il au FC Nantes ? À se demander si les Kita s'intéressent encore au club ? », a décrit sur X le journaliste.

Un abandon relatif qui peut préparer une future vente du FC Nantes. Si cette hypothèse se vérifie, l'homme d'affaires Franco-Polonais ne fera pas une belle affaire sur le plan financier avec un club désormais en Ligue 2. Sans cap clairement défini, sa formation ne sera pas plus séduisante pour des investisseurs potentiels.