ICONSPORT_365874_0012
Waldemar Kita

FC Nantes : Kita porté disparu, panique totale

FC Nantes31 mai , 11:30
parMehdi Lunay
0
Relégué en Ligue 2 il y a quelques semaines, le FC Nantes aura la périlleuse mission de remonter directement. Une tâche complexe d'autant que la direction sportive nantaise avance dans le flou total.
Avant-dernier de Ligue 1 et relégué, le FC Nantes va retrouver la Ligue 2 pour la première fois depuis 2013. L'échelon inférieur ne sera pas une partie de plaisir puisque les candidats à la montée seront nombreux : Saint-Etienne, Metz, Montpellier ou encore Reims seront sur la route des Canaris. Le FCN sort d'une saison cauchemardesque avec 24 points glanés seulement. Tout est à reconstruire pour Waldemar Kita et ses hommes. Cependant, le chantier nantais ressemble surtout à un terrain en friche pour le moment.

Le FC Nantes bientôt vendu ?

En effet, le FC Nantes n'a annoncé aucune mesure ou nomination pour la saison prochaine. Les Canaris n'ont pas encore désigné un successeur à Vahid Halilhodzic, parti en retraite. Ce n'est pas la seule chose inquiétante concernant la stratégie du clan Kita. Le journaliste Emmanuel Merceron a dressé un état des lieux préoccupant du FCN. Absent au quotidien et très silencieux ces derniers temps, Waldemar Kita n'a livré aucune ligne directrice en interne pour la prochaine saison.
« Les partenaires (très) mécontents du silence des Kita. Le sportif à la Jonelière sans interlocuteur depuis plusieurs semaines. Les Kita qui ne communiquent plus avec personne au quotidien à la Jonelière, où chaque pôle avance sans consigne et dans le flou. Aucune stratégie ou objectif pour l'an prochain. Plusieurs départs chez les administratifs. Que se passe-t-il au FC Nantes ? À se demander si les Kita s'intéressent encore au club ? », a décrit sur X le journaliste.

Lire aussi

Christophe Pélissier au FC Nantes, ça se compliqueChristophe Pélissier au FC Nantes, ça se complique
L2 : Nantes va démarrer la saison à huis closL2 : Nantes va démarrer la saison à huis clos
Un abandon relatif qui peut préparer une future vente du FC Nantes. Si cette hypothèse se vérifie, l'homme d'affaires Franco-Polonais ne fera pas une belle affaire sur le plan financier avec un club désormais en Ligue 2. Sans cap clairement défini, sa formation ne sera pas plus séduisante pour des investisseurs potentiels.
Articles Recommandés
Michel Sardou est d'accord avec Mbappé
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé - Michel Sardou, le duo le plus improbable en France

ICONSPORT_261434_0050
PSG

Fête à Paris : Le PSG s'engage à payer la facture

ICONSPORT 006540 0001
OM

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

ICONSPORT 367383 0921
TV

Audience : 13,7 millions de téléspectateurs devant les tirs au but de PSG-Arsenal

Fil Info

31 mai , 11:00
Kylian Mbappé - Michel Sardou, le duo le plus improbable en France
31 mai , 10:30
Fête à Paris : Le PSG s'engage à payer la facture
31 mai , 10:00
L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble
31 mai , 9:30
Audience : 13,7 millions de téléspectateurs devant les tirs au but de PSG-Arsenal
31 mai , 9:00
ASSE : Pas de montée, Montanier prend la porte
31 mai , 8:40
OM : Greenwood refuse Rome, son choix est explosif
31 mai , 8:20
OL : Paulo Fonseca a refusé des offres d'Arabie Saoudite et du Qatar
31 mai , 8:00
Le PSG refuse de payer 150ME, son futur attaquant est déjà connu
31 mai , 7:30
Neymar sur une jambe, Ancelotti sort sa meilleure blague

Derniers commentaires

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Ce qui semble impossible dans ce club où les supporters sont bien trop versatiles.

Le PSG a volé sa finale, Grégory Schneider fulmine

Rien de bizarre, juste ta "mémoire" sélective. Ta mauvaise foi pour dire les mots. Quand on voit que même le péno sur Kvara, tu le contestes ^^

Le PSG a volé sa finale, Grégory Schneider fulmine

Y'a pas eu "placage". Nuno est tombé, et avec son bras embarqué par son adversaire, il est logique qu'il tombe plus ou moins sur son adversaire. Et non, Nuno, n'est pas "coutumier" du fait. C'est absurde d'ailleurs, considérant le geste que fait Madueke pour l'embarquer. Même si j'ai trouvé son match assez mauvais au niveau défensif. Ton "dans l'autre sens ça aurait été sifflé" est faux, les exemples ont été légion. C'est un ressenti typique de supporteur (t'étais pour Arsenal ^^) Les anglais ont bénéficié de nombreuses indulgences de l'arbitre, notamment sur la main de Saka qui me semble de loin le cas de penalty le plus litigieux de la finale. La même contre nous, ça se serait salement déchainé. Au final, l'arbitre a fait le choix de ne siffler que les penaltys indiscutables (un seul à l'arrivée) et les défenses l'ont très bien compris, tout particulièrement celle des gunners qui a systématiquement joué des bras sur les attaquants parisiens

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Le PSG quand il a dépensé 1 milliard comme l'OM, il avait gagné déjà pas mal de trophées, nationaux certes et également fait plusieurs 1/4 et 1/8 de finale de LDC. Quel bilan pour l'OM ?

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Cela va gronder fort dans les locaux et je crains pour la vie de ce journaliste compte tenu des vérités énoncées qui sont inacceptables pour ces supporters. Et puis quelle arrogance de tout ramener à l'OM quand on parle de coupe d'Europe et/ou du PSG.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading